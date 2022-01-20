01:10 20.01.2022 (обновлено: 11:06 20.01.2022)
Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
Байден: у России два выбора — деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин сейчас находится перед "суровым выбором" — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.
"Путин стоит перед суровым выбором — деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия", — сказал Байден на пресс-конференции.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.