https://ria.ru/20220120/vto-1768828403.html

ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России

ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России - РИА Новости, 20.01.2022

ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России

Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против экспортных ограничений России по некоторым видам... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:40

2022-01-20T23:40

2022-01-20T23:40

экономика

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против экспортных ограничений России по некоторым видам лесоматериалов, говорится в релизе ЕК.Правительство РФ повысило на 2022 год до заградительного уровня ставки пошлин по отдельным видам лесоматериалов, чтобы ограничить вывоз необработанной древесины."Сегодня ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу экспортных ограничений, введенных Россией в отношении отдельных видов лесоматериалов", - сообщает ЕК.Согласно релизу, Россия повысила экспортные пошлины до 80%, хотя, согласно обязательствам, принятым на себя в рамках ВТО, максимальный показатель не должен превышать 13-15%. Кроме того, Москва сократила количество пограничных пунктов для экспорта лесоматериала в ЕС с более чем 30 до одного."Ограничения со стороны России наносят серьезный ущерб лесопромышленности ЕС, которая зависит от поставок материалов из России, а также создают значительную неопределенность на мировом рынке лесоматериалов", - отмечается в релизе.Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.

https://ria.ru/20211229/pretenzii-1766063150.html

https://ria.ru/20211222/vto-1764883736.html

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экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, россия