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ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России - РИА Новости, 20.01.2022
ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против экспортных ограничений России по некоторым видам... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:40
2022-01-20T23:40
экономика
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против экспортных ограничений России по некоторым видам лесоматериалов, говорится в релизе ЕК.Правительство РФ повысило на 2022 год до заградительного уровня ставки пошлин по отдельным видам лесоматериалов, чтобы ограничить вывоз необработанной древесины."Сегодня ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу экспортных ограничений, введенных Россией в отношении отдельных видов лесоматериалов", - сообщает ЕК.Согласно релизу, Россия повысила экспортные пошлины до 80%, хотя, согласно обязательствам, принятым на себя в рамках ВТО, максимальный показатель не должен превышать 13-15%. Кроме того, Москва сократила количество пограничных пунктов для экспорта лесоматериала в ЕС с более чем 30 до одного."Ограничения со стороны России наносят серьезный ущерб лесопромышленности ЕС, которая зависит от поставок материалов из России, а также создают значительную неопределенность на мировом рынке лесоматериалов", - отмечается в релизе.Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.
https://ria.ru/20211229/pretenzii-1766063150.html
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экономика, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, россия
23:40 20.01.2022
 
ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России

ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России по лесоматериалам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против экспортных ограничений России по некоторым видам лесоматериалов, говорится в релизе ЕК.
Правительство РФ повысило на 2022 год до заградительного уровня ставки пошлин по отдельным видам лесоматериалов, чтобы ограничить вывоз необработанной древесины.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 18:37
Минпромторг ответил на заявление Евросоюза о нарушении норм ВТО
"Сегодня ЕС запрашивает консультации с Россией в ВТО по поводу экспортных ограничений, введенных Россией в отношении отдельных видов лесоматериалов", - сообщает ЕК.
Согласно релизу, Россия повысила экспортные пошлины до 80%, хотя, согласно обязательствам, принятым на себя в рамках ВТО, максимальный показатель не должен превышать 13-15%. Кроме того, Москва сократила количество пограничных пунктов для экспорта лесоматериала в ЕС с более чем 30 до одного.
"Ограничения со стороны России наносят серьезный ущерб лесопромышленности ЕС, которая зависит от поставок материалов из России, а также создают значительную неопределенность на мировом рынке лесоматериалов", - отмечается в релизе.
Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.
Это первый этап процесса разрешения споров в ВТО. На консультации отводится 60 дней, если стороны не смогут договориться, ЕК может запросить формирование группы арбитров организации для урегулирования спора.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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В Кремле прокомментировали утверждения об отходе России от норм ВТО
 
ЭкономикаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)ЕврокомиссияРоссия
 
 
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