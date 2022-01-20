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ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год
ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год - РИА Новости, 20.01.2022
ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год
ВТБ Капитал по итогам 2021 года занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:00
2022-01-20T12:00
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Капитал по итогам 2021 года занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчетов агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg, сообщает пресс-служба ВТБ.По данным Bloomberg, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений долгового капитала в России и провел 82 транзакции объемом более чем $5,9 млрд, обеспечив себе долю рынка в 13,92%. Лидерство ВТБ Капитал также отмечено агентствами Dealogic и Refinitiv, которые признали ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на долговых рынках России, СНГ и Восточной Европы.По данным Dealogic, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на рынке акционерного капитала России и СНГ как по количеству закрытых сделок, так и по объему привлеченных средств. Команда ВТБ Капитал выступила организатором 15 сделок общим объемом более 6 млрд долл. Доля компании на рынке акционерного капитала России составила 21%, а на рынке СНГ – 19%. Агентство Bloomberg также отмечает №1 позицию ВТБ Капитал в России и СНГ (доли рынка 20% и 17%, соответственно).Агентства Refinitiv и Bloomberg отметили ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных и объявленных M&amp;A сделок на рынке России (21 сделка на сумму $7,4 млрд. с долей рынка 22%) и СНГ (22 сделки с долей рынка 21% - согласно Refinitiv). Mergermarket также отдал ВТБ Капитал первое место по количеству организованных M&amp;A сделок в России по итогам 2021 года. По данным Dealogic, в 2021 году инвестиционное подразделение группы ВТБ заняло первое место по объему совершенных M&amp;A сделок в России и СНГ с долями рынка в 17% и 16% соответственно.
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новости компаний - экономика, втб, россия
12:00 20.01.2022
 

ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Капитал по итогам 2021 года занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчетов агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg, сообщает пресс-служба ВТБ.
По данным Bloomberg, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений долгового капитала в России и провел 82 транзакции объемом более чем $5,9 млрд, обеспечив себе долю рынка в 13,92%. Лидерство ВТБ Капитал также отмечено агентствами Dealogic и Refinitiv, которые признали ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на долговых рынках России, СНГ и Восточной Европы.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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По данным Dealogic, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на рынке акционерного капитала России и СНГ как по количеству закрытых сделок, так и по объему привлеченных средств. Команда ВТБ Капитал выступила организатором 15 сделок общим объемом более 6 млрд долл. Доля компании на рынке акционерного капитала России составила 21%, а на рынке СНГ – 19%. Агентство Bloomberg также отмечает №1 позицию ВТБ Капитал в России и СНГ (доли рынка 20% и 17%, соответственно).
Агентства Refinitiv и Bloomberg отметили ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных и объявленных M&A сделок на рынке России (21 сделка на сумму $7,4 млрд. с долей рынка 22%) и СНГ (22 сделки с долей рынка 21% - согласно Refinitiv). Mergermarket также отдал ВТБ Капитал первое место по количеству организованных M&A сделок в России по итогам 2021 года. По данным Dealogic, в 2021 году инвестиционное подразделение группы ВТБ заняло первое место по объему совершенных M&A сделок в России и СНГ с долями рынка в 17% и 16% соответственно.
"Минувший год стал рекордным за последние несколько лет как по объему привлеченных средств, так и количеству сделок. Команда ВТБ Капитал подтвердила статус сильнейшей на рынке акционерного капитала России и СНГ. ВТБ Капитал стал инвестбанком, организовавшим все IPO российских эмитентов в 2021 году. ВТБ Капитал также сохранил лидерство на рынке долгового капитала с большим отрывом от конкурентов. Мы рады, что смогли помочь нашим клиентам в формировании и реализации их стратегии как в области M&A, так и в вопросах выхода на рынки капитала и продолжим усиливать и развивать нашу продуктовую линейку, чтобы отвечать их задачам и требованиям", – заявил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Пухаев.
 
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