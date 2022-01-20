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ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год

ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год - РИА Новости, 20.01.2022

ВТБ Капитал - лидер на рынках акционерного и долгового капитала за 2021 год

ВТБ Капитал по итогам 2021 года занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:00

2022-01-20T12:00

2022-01-20T12:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ВТБ Капитал по итогам 2021 года занял первые строчки в рэнкингах организаторов размещений из России как на локальном, так и международном рынках, следует из отчетов агентств Dealogic, Refinitiv и Bloomberg, сообщает пресс-служба ВТБ.По данным Bloomberg, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов размещений долгового капитала в России и провел 82 транзакции объемом более чем $5,9 млрд, обеспечив себе долю рынка в 13,92%. Лидерство ВТБ Капитал также отмечено агентствами Dealogic и Refinitiv, которые признали ВТБ Капитал лучшим среди организаторов размещений на долговых рынках России, СНГ и Восточной Европы.По данным Dealogic, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером на рынке акционерного капитала России и СНГ как по количеству закрытых сделок, так и по объему привлеченных средств. Команда ВТБ Капитал выступила организатором 15 сделок общим объемом более 6 млрд долл. Доля компании на рынке акционерного капитала России составила 21%, а на рынке СНГ – 19%. Агентство Bloomberg также отмечает №1 позицию ВТБ Капитал в России и СНГ (доли рынка 20% и 17%, соответственно).Агентства Refinitiv и Bloomberg отметили ВТБ Капитал как лидера среди консультантов по объему совершенных и объявленных M&A сделок на рынке России (21 сделка на сумму $7,4 млрд. с долей рынка 22%) и СНГ (22 сделки с долей рынка 21% - согласно Refinitiv). Mergermarket также отдал ВТБ Капитал первое место по количеству организованных M&A сделок в России по итогам 2021 года. По данным Dealogic, в 2021 году инвестиционное подразделение группы ВТБ заняло первое место по объему совершенных M&A сделок в России и СНГ с долями рынка в 17% и 16% соответственно.

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