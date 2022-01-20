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Путин проведет встречу с Собяниным
Путин проведет встречу с Собяниным - РИА Новости, 20.01.2022
Путин проведет встречу с Собяниным
Президент России Владимир Путин пообщается с главой Москвы Сергеем Собининым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:37
2022-01-20T12:37
2022-01-20T12:53
политика
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владимир путин
дмитрий песков
сергей собянин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с главой Москвы Сергеем Собининым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Днем у него идут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы", — сказал представитель Кремля.По его словам, Собянин расскажет о положении дел в столице.Кроме того, российский лидер проведет международный телефонный разговор, сообщение по итогам которого появится вечером.
https://ria.ru/20220120/razgovor-1768707237.html
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политика, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, россия
12:37 20.01.2022 (обновлено: 12:53 20.01.2022)
Путин проведет встречу с Собяниным
Путин в четверг встретится с Собяниным и проведет международный телефонный разговор