https://ria.ru/20220120/vstrecha-1768707677.html

Путин проведет встречу с Собяниным

Путин проведет встречу с Собяниным - РИА Новости, 20.01.2022

Путин проведет встречу с Собяниным

Президент России Владимир Путин пообщается с главой Москвы Сергеем Собининым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:37

2022-01-20T12:37

2022-01-20T12:53

политика

москва

владимир путин

дмитрий песков

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщается с главой Москвы Сергеем Собининым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Днем у него идут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы", — сказал представитель Кремля.По его словам, Собянин расскажет о положении дел в столице.Кроме того, российский лидер проведет международный телефонный разговор, сообщение по итогам которого появится вечером.

https://ria.ru/20220120/razgovor-1768707237.html

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политика, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей собянин, россия