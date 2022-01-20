https://ria.ru/20220120/vstrecha-1768702797.html

СМИ сообщили о планах Евросоюза и США провести встречу

СМИ сообщили о планах Евросоюза и США провести встречу - РИА Новости, 20.01.2022

СМИ сообщили о планах Евросоюза и США провести встречу

ЕС и США планируют провести 7 февраля встречу в Вашингтоне, сообщает издание Politico. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:15

2022-01-20T12:15

2022-01-20T12:15

в мире

сша

вашингтон (город)

евросоюз

энтони блинкен

жозеп боррель

дженнифер грэнхолм

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. ЕС и США планируют провести 7 февраля встречу в Вашингтоне, сообщает издание Politico."Должностные лица США и ЕС рассматривают 7 февраля в качестве даты проведения совета США-ЕС в Вашингтоне", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что на мероприятие, скорее всего, прибудут глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Американскую сторону, предположительно, будут представлять госсекретарь Энтони Блинкен и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767794273.html

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в мире, сша, вашингтон (город), евросоюз, энтони блинкен, жозеп боррель, дженнифер грэнхолм