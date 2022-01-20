https://ria.ru/20220120/voz-1768685865.html

ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки

ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки - РИА Новости, 20.01.2022

ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР.В организации считают, что принятые меры не приносят дополнительной пользы и продолжают "усугублять экономический и социальный стресс"."Неспособность введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.Уточняется, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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