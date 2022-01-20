Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220120/voz-1768685865.html
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки - РИА Новости, 20.01.2022
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:37
2022-01-20T11:37
туризм
путешествия
воз
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767727795_0:33:3091:1772_1920x0_80_0_0_5f82b5f28d01ef1dfd7a46e1d78d3f29.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР.В организации считают, что принятые меры не приносят дополнительной пользы и продолжают "усугублять экономический и социальный стресс"."Неспособность введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.Уточняется, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767727795_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3414ae64a1a3891741c91c11395fd65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
путешествия, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации
11:37 20.01.2022
 
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки

ВОЗ обратилась к странам мира с просьбой снять ограничения на туризм

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в центре Стамбула
Прохожие на одной из улиц в центре Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР.
В организации считают, что принятые меры не приносят дополнительной пользы и продолжают "усугублять экономический и социальный стресс".
"Неспособность введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
Уточняется, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.
В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 08:00Туризм
Новые правила путешествий: что поменялось в туризме в 2022 году
 
ТуризмПутешествияВОЗНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС