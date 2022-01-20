https://ria.ru/20220120/voz-1768685865.html
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки - РИА Новости, 20.01.2022
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:37
2022-01-20T11:37
2022-01-20T11:37
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает АТОР.В организации считают, что принятые меры не приносят дополнительной пользы и продолжают "усугублять экономический и социальный стресс"."Неспособность введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.Уточняется, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
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путешествия, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации
ВОЗ призвала страны отменить ограничения на международные поездки
ВОЗ обратилась к странам мира с просьбой снять ограничения на туризм
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира снять или ослабить ограничения на международные поездки, сообщает
АТОР.
В организации считают, что принятые меры не приносят дополнительной пользы и продолжают "усугублять экономический и социальный стресс".
"Неспособность введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" ограничений на поездки сдержать его международное распространение демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени", – говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
Уточняется, что антиковидные меры (ношение масок, тестирование, карантин и наличие сертификата о вакцинации) должны основываться на оценке и рисков и не усложнять жизнь международным путешественникам.
В ВОЗ также призвали государства признать все препараты, одобренные организацией, уточнив, что справка об иммунизации не должна являться единственным документом, разрешающим зарубежным туристам въезд в страну.