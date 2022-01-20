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Байден выразил опасения из-за близости "полномасштабной ядерной войны"
Байден выразил опасения из-за близости "полномасштабной ядерной войны" - РИА Новости, 20.01.2022
Байден выразил опасения из-за близости "полномасштабной ядерной войны"
Президент США Джо Байден заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, и выразил надежду на то, что его... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:03
2022-01-20T02:03
2022-01-20T10:56
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, и выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин осознает близость "полномасштабной ядерной войны"."Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, — ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", — ответил он на вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны". "Он не в очень хорошей позиции, чтобы доминировать в мире", — добавил президент США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/nato-1768655008.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, россия
02:03 20.01.2022 (обновлено: 10:56 20.01.2022)
Байден выразил опасения из-за близости "полномасштабной ядерной войны"
Байден обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине