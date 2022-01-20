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Байден убежден, что Путин не хочет войны
Байден убежден, что Путин не хочет войны - РИА Новости, 20.01.2022
Байден убежден, что Путин не хочет войны
Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин проверяет Запад в ситуации с Украиной, но войны не хочет. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:54
2022-01-20T01:18
в мире
киев
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин проверяет Запад в ситуации с Украиной, но войны не хочет.Байден подчеркнул, что в ходе бесед с Путиным они понимали друг друга."Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", — сказал Байден.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html
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в мире, киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, вашингтон, россия
00:54 20.01.2022 (обновлено: 01:18 20.01.2022)
 
Байден убежден, что Путин не хочет войны

Президент США Байден думает, что Владимир Путин не хочет полноценной войны на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежден, что российский лидер Владимир Путин проверяет Запад в ситуации с Украиной, но войны не хочет.

"Я думаю, он (Путин) все еще не хочет какой-либо полноценной войны", — заявил Байден на пресс-конференции.

Байден подчеркнул, что в ходе бесед с Путиным они понимали друг друга.
"Думаю ли я, что он будет проверять Запад, США и НАТО? Думаю, да, будет", — сказал Байден.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:36
Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:47
Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
 
В миреКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОВашингтонРоссия
 
 
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