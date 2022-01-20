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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/voland-1768725340.html
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд"
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд" - РИА Новости, 20.01.2022
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд"
Фильм "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита" выйдет в российский прокат 1 января 2023 года. Об этом говорится на... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:31
2022-01-20T18:31
культура
юлия снигирь
новости культуры
кино и сериалы
юрий колокольников
евгений цыганов
дарья мороз
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фильм "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита" выйдет в российский прокат 1 января 2023 года. Об этом говорится на сайте кинокомпании "Марс Медиа".В фильме снимались Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), а также Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.События картины происходят в Москве 1930-х годов. Герой — известный писатель, который на взлете карьеры, попадает в литературный скандал. Параллельно в ленте разворачивается любовная линия. Музой писателя становится Маргарита. Мастер начинает работу над новым романом и вскоре перестает различать реальность и вымысел. Дистрибьютор ленты — Universal Pictures International (UPI) Россия. "Воланд" и другая картина "Марс Медиа" — "Мира" — стали первыми совместные релизами двух компаний, сообщает пресс-служба UPI.Картина "Мира" — фильм-катастрофа режиссера Дмитрия Киселева ("Время первых", "Лондонград") рассказывает о недалеком будущем. Главная героиня — пятнадцатилетняя девочка Лера, живущая с семьей во Владивостоке. Ее отец работает на орбитальной космической станции "Мира". После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, Лера, с помощью отца, решает спасти город и семью от катастрофы. В фильме снялись Анатолий Белый, Дарья Мороз, Владимир Симонов, Максим Лагашкин, Татьяна Догилева и другие.
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юлия снигирь, новости культуры, кино и сериалы, юрий колокольников, евгений цыганов, дарья мороз
18:31 20.01.2022
 
Стало известно, когда выйдет фильм "Воланд"

Фильм "Воланд" по роману "Мастер и Маргарита" выйдет в прокат 1 января 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАктер Евгений Цыганов в роли Мастера, актер Евгений Князев в роли Берлиоза и режиссер Михаил Локшин на съемочной площадке фильма "Воланд" в Москве
Актер Евгений Цыганов в роли Мастера, актер Евгений Князев в роли Берлиоза и режиссер Михаил Локшин на съемочной площадке фильма Воланд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фильм "Воланд" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита" выйдет в российский прокат 1 января 2023 года. Об этом говорится на сайте кинокомпании "Марс Медиа".
В фильме снимались Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), а также Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.
© Фото предоставлено кинокомпанией "Марс Медиа"Съемки фильма "Воланд"
Съемки фильма Воланд
© Фото предоставлено кинокомпанией "Марс Медиа"
Съемки фильма "Воланд"
События картины происходят в Москве 1930-х годов. Герой — известный писатель, который на взлете карьеры, попадает в литературный скандал. Параллельно в ленте разворачивается любовная линия. Музой писателя становится Маргарита. Мастер начинает работу над новым романом и вскоре перестает различать реальность и вымысел.
Дистрибьютор ленты — Universal Pictures International (UPI) Россия. "Воланд" и другая картина "Марс Медиа" — "Мира" — стали первыми совместные релизами двух компаний, сообщает пресс-служба UPI.
Картина "Мира" — фильм-катастрофа режиссера Дмитрия Киселева ("Время первых", "Лондонград") рассказывает о недалеком будущем. Главная героиня — пятнадцатилетняя девочка Лера, живущая с семьей во Владивостоке. Ее отец работает на орбитальной космической станции "Мира". После того, как на город обрушивается метеоритный дождь, Лера, с помощью отца, решает спасти город и семью от катастрофы. В фильме снялись Анатолий Белый, Дарья Мороз, Владимир Симонов, Максим Лагашкин, Татьяна Догилева и другие.
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