https://ria.ru/20220120/voennye-1768653313.html

Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе

Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе - РИА Новости, 20.01.2022

Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе

США не намерены сокращать военное присутствие в Европе — напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:14

2022-01-20T01:14

2022-01-20T01:14

в мире

румыния

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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вашингтон

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США не намерены сокращать военное присутствие в Европе — напротив, Вашингтон увеличит численность контингента в восточной части Старого Света в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины, заявил в среду президент США Джо Байден."Нет, — сказал Байден, отвечая на вопрос, могут ли США и РФ обсуждать вопрос сокращения численности американских войск в Восточной Европе — Мы намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах, если он (президент РФ Владимир Путин) вторгнется (на Украину). У нас есть священное обязательство защищать эти страны", — указал американский лидер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/katastrofa-1768651878.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

румыния

восточная европа

вашингтон

россия

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в мире, румыния, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, восточная европа, вашингтон, россия