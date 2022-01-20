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ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России - РИА Новости, 20.01.2022
ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, текст проекта доступен в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:19
2022-01-20T00:19
общество
сингапур (страна)
москва
госдума рф
лдпр
алексей диденко (политик)
дмитрий свищев
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, текст проекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.Авторами законопроекта выступили также зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.Как отмечают парламентарии, продажи вейпов в России стремительно растут. По их оценке, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей."По прогнозам, к 2023 году оборот данных средств может увеличиться более чем в пять раз", — отмечается в документе.Кроме того, как указывают депутаты, в таких странах, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия, уже существует полный запрет на продажу электронных сигарет.Политики напоминают, что в нашей стране полного запрета на продажу вейпов нет, но с 20210го их можно продавать только в специализированных магазинах, поэтому вейпы "становятся своего рода "лазейкой" в мир никотиновой зависимости", особенно для молодежи, которую "привлекают не только яркие упаковки и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов".
https://ria.ru/20220112/veypy-1767533264.html
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общество, сингапур (страна), москва, госдума рф, лдпр, алексей диденко (политик), дмитрий свищев, россия, вейпы, сергей леонов
00:19 20.01.2022
 
ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодой человек с вейп-устройством
Молодой человек с вейп-устройством - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Молодой человек с вейп-устройством. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, текст проекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

"Законопроект в целях сохранения здоровья граждан нашей страны направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки", — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами законопроекта выступили также зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Как отмечают парламентарии, продажи вейпов в России стремительно растут. По их оценке, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей.
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"По прогнозам, к 2023 году оборот данных средств может увеличиться более чем в пять раз", — отмечается в документе.
Кроме того, как указывают депутаты, в таких странах, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия, уже существует полный запрет на продажу электронных сигарет.
Политики напоминают, что в нашей стране полного запрета на продажу вейпов нет, но с 20210го их можно продавать только в специализированных магазинах, поэтому вейпы "становятся своего рода "лазейкой" в мир никотиновой зависимости", особенно для молодежи, которую "привлекают не только яркие упаковки и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов".
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ОбществоСингапур (страна)МоскваГосдума РФЛДПРАлексей Диденко (политик)Дмитрий СвищевРоссияВейпыСергей Леонов
 
 
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