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В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию
В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию - РИА Новости, 20.01.2022
В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ состоится 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:48
2022-01-20T13:48
2022-01-20T14:07
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ состоится 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве."Мы подтверждаем, что наш министр иностранных дел заявил, что премьер-министр Венгрии посетит (Россию) 1 февраля", - сказали в дипмиссии."Также, как министр Петер Сийярто сказал, на повестке у нас АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцины, сотрудничество в сфере космоса", - подчеркнули в посольстве.
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13:48 20.01.2022 (обновлено: 14:07 20.01.2022)
В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию
Посольство: премьер-министр Венгрии Орбан 1 февраля посетит Россию