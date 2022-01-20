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В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию

В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию - РИА Новости, 20.01.2022

В посольстве анонсировали визит Виктора Орбана в Россию

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ состоится 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:48

2022-01-20T13:48

2022-01-20T14:07

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ состоится 1 февраля, сообщили РИА Новости в венгерском посольстве в Москве."Мы подтверждаем, что наш министр иностранных дел заявил, что премьер-министр Венгрии посетит (Россию) 1 февраля", - сказали в дипмиссии."Также, как министр Петер Сийярто сказал, на повестке у нас АЭС "Пакш", расширение контракта с "Газпромом", сотрудничество в сфере производства вакцины, сотрудничество в сфере космоса", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20211221/orban-1764701302.html

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в мире, венгрия, виктор орбан, россия, москва, газпром, аэс "пакш"