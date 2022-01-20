https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768730193.html

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективно взаимодействует с зарубежными вакцинами

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективно взаимодействует с зарубежными вакцинами - РИА Новости, 20.01.2022

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективно взаимодействует с зарубежными вакцинами

Исследование по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:14

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исследование по сочетанию "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino показывают, что все комбинации дают более высокий уровень антител, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани").Согласно сообщению, команда разработчиков вакцины "Спутник" выступает за открытое и прозрачное сравнение различных вакцин, инициировала партнерства с производителями других препаратов для проведения совместных исследований в ряде стран."В частности, исследование комбинированного применения "Спутника Лайт" и вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino, проведенное в пяти провинциях Аргентины, продемонстрировало, что каждая комбинация с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий уровень антител и Т-клеток по сравнению с гомогенной схемой вакцинации (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы)", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

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общество, аргентина, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии