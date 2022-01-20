https://ria.ru/20220120/ulitsa-1768718165.html

Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева

Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева - РИА Новости, 20.01.2022

Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева

Казахстанский государственный телеканал "Хабар 24" назвал технической ошибкой и объяснил издержками конвейерного информационного производства тот факт, что в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:26

2022-01-20T13:26

2022-01-20T22:31

в мире

казахстан

алма-ата

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136521/58/1365215804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6e7bce49d26867f6e449520c66f88b4.jpg

АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. Казахстанский государственный телеканал "Хабар 24" назвал технической ошибкой и объяснил издержками конвейерного информационного производства тот факт, что в выпуске новостей ведущая назвала проспект Назарбаева в Алма-Ате по-старому.Ведущая выпуска новостей "Хабар 24" в среду назвала проспект Назарбаева в Алма-Ате по-старому — улицей Фурманова, существовавшей до 2017 года."По некорректному названию проспекта в Алма-Ате, которое прозвучало в нашем эфире: это была техническая ошибка, в причинах которой мы сейчас разбираемся. Издержки конвейерного информационного производства", — говорится в Telegram-канале "Хабара 24".В сообщении отмечается, что телеканал "не уполномочен переименовывать улицы". "Редакция выяснит, как это произошло, и сделает работу над ошибками", — отмечается в сообщении.В ноябре 2017 года одна из центральных улиц Алма-Аты — Фурманова – была переименована в честь занимавшего тогда пост главы государства Нурсултана Назарбаева. Городские власти объяснили это решение "большим количеством обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. В ноябре того же года он сообщил, что принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда, который назначен на 28 января. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в республике.Впервые с начала массовых беспорядков, 18 января, в видеообращении к казахстанцам 81-летний Назарбаев завил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элитах".

https://ria.ru/20220119/nazarbaev-1768518054.html

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152026.html

https://ria.ru/20220117/kulibaev-1768143508.html

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев