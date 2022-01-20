13:26 20.01.2022 (обновлено: 22:31 20.01.2022)
Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева
Телеканал "Хабар 24" назвал "переименование" проспекта Назарбаева в эфире технической ошибкой
АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. Казахстанский государственный телеканал "Хабар 24" назвал технической ошибкой и объяснил издержками конвейерного информационного производства тот факт, что в выпуске новостей ведущая назвала проспект Назарбаева в Алма-Ате по-старому.
Ведущая выпуска новостей "Хабар 24" в среду назвала проспект Назарбаева в Алма-Ате по-старому — улицей Фурманова, существовавшей до 2017 года.
"По некорректному названию проспекта в Алма-Ате, которое прозвучало в нашем эфире: это была техническая ошибка, в причинах которой мы сейчас разбираемся. Издержки конвейерного информационного производства", — говорится в Telegram-канале "Хабара 24".
В сообщении отмечается, что телеканал "не уполномочен переименовывать улицы". "Редакция выяснит, как это произошло, и сделает работу над ошибками", — отмечается в сообщении.
В ноябре 2017 года одна из центральных улиц Алма-Аты — Фурманова – была переименована в честь занимавшего тогда пост главы государства Нурсултана Назарбаева. Городские власти объяснили это решение "большим количеством обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи".
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. В ноябре того же года он сообщил, что принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда, который назначен на 28 января. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в республике.
Впервые с начала массовых беспорядков, 18 января, в видеообращении к казахстанцам 81-летний Назарбаев завил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элитах".