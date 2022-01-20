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Встреча с Лавровым разрядит ситуацию вокруг Украины, заявил Блинкен
Встреча с Лавровым разрядит ситуацию вокруг Украины, заявил Блинкен - РИА Новости, 20.01.2022
Встреча с Лавровым разрядит ситуацию вокруг Украины, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждет от назначенной на пятницу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым решения всех трудных вопросов в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:17
2022-01-20T20:53
в мире
украина
сша
донбасс
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждет от назначенной на пятницу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым решения всех трудных вопросов в отношениях двух стран, но выразил надежду, что она приблизит урегулирование вокруг Украины."Перед нами стоят трудные вопросы. Решить их быстро нельзя. Я не ожидаю, что мы их решим завтра в Женеве. Но мы можем продвинуть наше общее понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российских войск на границах Украины способно отвернуть нас от этого кризиса в предстоящие недели", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине.Госсекретарь США отметил, что россиянам, по его мнению, не надо бояться США и НАТО. "Россиянам я скажу: вы заслуживаете жить в безопасности и с достоинством, как и все люди где бы то ни было, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО не ищут возможности поставить это под угрозу", - заявил Блинкен. Он подчеркнул, что РФ вправе защищать себя, как и любая другая страна, а США и европейские государства готовы обсудить российские обеспокоенности в сфере безопасности и то, как взаимно ответить на них, но не рассматривают принцип территориальной целостности и суверенитета как подлежащий обсуждению в ходе переговоров.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768772171.html
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в мире, украина, сша, донбасс, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
19:17 20.01.2022 (обновлено: 20:53 20.01.2022)
 
Встреча с Лавровым разрядит ситуацию вокруг Украины, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: встреча с Лавровым приблизит урегулирование вокруг Украины

© REUTERS / Alex BrandonГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Alex Brandon
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждет от назначенной на пятницу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым решения всех трудных вопросов в отношениях двух стран, но выразил надежду, что она приблизит урегулирование вокруг Украины.
"Перед нами стоят трудные вопросы. Решить их быстро нельзя. Я не ожидаю, что мы их решим завтра в Женеве. Но мы можем продвинуть наше общее понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российских войск на границах Украины способно отвернуть нас от этого кризиса в предстоящие недели", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
17:07
Блинкен пригрозил России санкциями за пересечение границы с Украиной
Госсекретарь США отметил, что россиянам, по его мнению, не надо бояться США и НАТО. "Россиянам я скажу: вы заслуживаете жить в безопасности и с достоинством, как и все люди где бы то ни было, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО не ищут возможности поставить это под угрозу", - заявил Блинкен. Он подчеркнул, что РФ вправе защищать себя, как и любая другая страна, а США и европейские государства готовы обсудить российские обеспокоенности в сфере безопасности и то, как взаимно ответить на них, но не рассматривают принцип территориальной целостности и суверенитета как подлежащий обсуждению в ходе переговоров.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Новая книга журналистки Николь Ханна-Джонс Проект 1619: история нового происхождения представлена ​​в книжном магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
Америка задалась главными русскими вопросами
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:36
В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими
 
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