https://ria.ru/20220120/ukraina-1768789282.html

В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины

В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины - РИА Новости, 20.01.2022

В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:14

2022-01-20T18:14

2022-01-20T18:14

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности украинских силовиков в Донбассе."Накануне предстоящих переговоров главы МИД РФ (Сергея Лаврова - ред.) и государственного секретаря США (Энтони Блинкена - ред.) отмечаем увеличение присутствия иностранных СМИ в зоне ООС (операции объединенных сил в Донбассе - ред)", - заявил представитель ведомства.Он пояснил, что по данным Народной милиции ДНР, в сопровождении офицера 74-го центра информационно-психологических операций, подконтрольного силовикам, в районе населенного пункта Верхнеторецкое зафиксирована группа иностранных корреспондентов, среди которых представители организации "Радио свобода"* (финансируется правительством США и включена в реестр СМИ-иноагентов)."Также установлена работа в зоне ответственности 30-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) в районе Новолуганского съемочных групп шведского информационного агентства "ТТ" и украинского телеканала "5 канал", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767212543.html

https://ria.ru/20220120/lnr-1768766220.html

https://ria.ru/20220120/mid-1768688196.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр