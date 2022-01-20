В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины
Представитель ДНР заявил о росте числа иностранных журналистов в зоне ответственности ВСУ
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие в Донецкой области
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности украинских силовиков в Донбассе.
"Накануне предстоящих переговоров главы МИД РФ (Сергея Лаврова - ред.) и государственного секретаря США (Энтони Блинкена - ред.) отмечаем увеличение присутствия иностранных СМИ в зоне ООС (операции объединенных сил в Донбассе - ред)", - заявил представитель ведомства.
Он пояснил, что по данным Народной милиции ДНР, в сопровождении офицера 74-го центра информационно-психологических операций, подконтрольного силовикам, в районе населенного пункта Верхнеторецкое зафиксирована группа иностранных корреспондентов, среди которых представители организации "Радио свобода"* (финансируется правительством США и включена в реестр СМИ-иноагентов).
"Также установлена работа в зоне ответственности 30-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) в районе Новолуганского съемочных групп шведского информационного агентства "ТТ" и украинского телеканала "5 канал", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
* СМИ, выполняющее функции иноагента