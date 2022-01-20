Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/ukraina-1768789282.html
В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины
В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины - РИА Новости, 20.01.2022
В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:14
2022-01-20T18:14
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_0:158:3178:1946_1920x0_80_0_0_b03e76f0deaa0d590cabee5ae9113156.jpg
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности украинских силовиков в Донбассе."Накануне предстоящих переговоров главы МИД РФ (Сергея Лаврова - ред.) и государственного секретаря США (Энтони Блинкена - ред.) отмечаем увеличение присутствия иностранных СМИ в зоне ООС (операции объединенных сил в Донбассе - ред)", - заявил представитель ведомства.Он пояснил, что по данным Народной милиции ДНР, в сопровождении офицера 74-го центра информационно-психологических операций, подконтрольного силовикам, в районе населенного пункта Верхнеторецкое зафиксирована группа иностранных корреспондентов, среди которых представители организации "Радио свобода"* (финансируется правительством США и включена в реестр СМИ-иноагентов)."Также установлена работа в зоне ответственности 30-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) в районе Новолуганского съемочных групп шведского информационного агентства "ТТ" и украинского телеканала "5 канал", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220110/ukraina-1767212543.html
https://ria.ru/20220120/lnr-1768766220.html
https://ria.ru/20220120/mid-1768688196.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_591:337:2871:2047_1920x0_80_0_0_61c52d2202ddaa7ea8e5b2183424f8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:14 20.01.2022
 
В Донецке заявили о росте числа иностранных журналистов со стороны Украины

Представитель ДНР заявил о росте числа иностранных журналистов в зоне ответственности ВСУ

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении численности иностранных СМИ в зоне ответственности украинских силовиков в Донбассе.
"Накануне предстоящих переговоров главы МИД РФ (Сергея Лаврова - ред.) и государственного секретаря США (Энтони Блинкена - ред.) отмечаем увеличение присутствия иностранных СМИ в зоне ООС (операции объединенных сил в Донбассе - ред)", - заявил представитель ведомства.
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 18:25
Украина делает пропагандистские сюжеты к встрече Россия—НАТО, заявили в ЛНР
Он пояснил, что по данным Народной милиции ДНР, в сопровождении офицера 74-го центра информационно-психологических операций, подконтрольного силовикам, в районе населенного пункта Верхнеторецкое зафиксирована группа иностранных корреспондентов, среди которых представители организации "Радио свобода"* (финансируется правительством США и включена в реестр СМИ-иноагентов).
"Также установлена работа в зоне ответственности 30-й бригады (вооруженных сил Украины - ред.) в районе Новолуганского съемочных групп шведского информационного агентства "ТТ" и украинского телеканала "5 канал", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
16:46
ВСУ попытались скрыть запрещенную технику от ОБСЕ, заявили в ЛНР
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
11:04
МИД: передача оружия Киеву говорит о подготовке Западом провокаций
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС