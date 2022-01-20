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Песков: слова Байдена могут подать идею Киеву решить вопрос Донбасса силой
Песков: слова Байдена могут подать идею Киеву решить вопрос Донбасса силой - РИА Новости, 20.01.2022
Песков: слова Байдена могут подать идею Киеву решить вопрос Донбасса силой
Заявления с угрозами в адрес России не способствуют разрядке и могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос самопровозглашенного Донбасса... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:58
2022-01-20T15:58
2022-01-20T15:58
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления с угрозами в адрес России не способствуют разрядке и могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос самопровозглашенного Донбасса силой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в этом случае российские банки не смогут проводить операции с долларом."Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – ред.) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков, комментируя журналистам жесткие заявления Байдена.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, джо байден, донбасс
Песков: слова Байдена могут подать идею Киеву решить вопрос Донбасса силой
Песков: заявления Байдена могут подать идею властям Украины решить вопрос Донбасса силой