Кулеба заявил, что на ужине в ОБСЕ устроил "яркое дипломатическое зрелище"
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что на ужине в ОБСЕ устроил "дипломатическое зрелище"
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 20 янв- РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на недавнем неформальном ужине глав МИД ОБСЕ состоялся разговор в формате РФ-США-Украина, по его словам, это было "яркое дипломатическое зрелище".
"Что касается трёхстороннего формата, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США-Украина-РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили рутинный ужин в достаточно яркое дипломатическое зрелище. Я готов к встрече с министром (РФ Сергеем – ред.) Лавровым, мне есть, что ему сказать. Но вы знаете, что он избегает встречи с Украиной", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция которого велась в Facebook.
Он добавил, что готов к проведению встречи с главой МИД РФ, в том числе в трёхстороннем формате при участии США.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.