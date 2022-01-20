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https://ria.ru/20220120/ukraina-1768721984.html
Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта, заявила Захарова
Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта, заявила Захарова - РИА Новости, 20.01.2022
Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта, заявила Захарова
Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран она не представляет самостоятельной ценности, а нужна только как плацдарм... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:41
2022-01-20T13:41
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран она не представляет самостоятельной ценности, а нужна только как плацдарм против России, при этом своими действиями власти в Киеве разрушили экономически выгодные отношения с Москвой, в результате чего сегодня Украина оказалась перед "разбитым корытом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Увы, это ужасно, но факт - для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп - ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что в момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и с минимальными проблемами вышла из союза, а именно, "процветающей, богатой, развитой страной, но что сегодня от нее осталось - мы все видим"."В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией. В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Ну, сами себя туда и загнали. Я не про людей, а про политиков", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220120/ukraina-1768688606.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
13:41 20.01.2022
 
Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран она не представляет самостоятельной ценности, а нужна только как плацдарм против России, при этом своими действиями власти в Киеве разрушили экономически выгодные отношения с Москвой, в результате чего сегодня Украина оказалась перед "разбитым корытом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Увы, это ужасно, но факт - для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп - ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Она отметила, что в момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и с минимальными проблемами вышла из союза, а именно, "процветающей, богатой, развитой страной, но что сегодня от нее осталось - мы все видим".
"В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией. В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Ну, сами себя туда и загнали. Я не про людей, а про политиков", - заключила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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