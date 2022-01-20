Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Украина из-за своей политики оказалась у разбитого корыта
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз не относится к Украине как к равноправному партнеру, для западных стран она не представляет самостоятельной ценности, а нужна только как плацдарм против России, при этом своими действиями власти в Киеве разрушили экономически выгодные отношения с Москвой, в результате чего сегодня Украина оказалась перед "разбитым корытом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Увы, это ужасно, но факт - для Запада Украина самостоятельной ценности не представляет. Она нужна прежде всего как геополитический плацдарм против России. Глава европейской дипломатии (Жозеп - ред.) Боррель в интервью в январе вновь заявил, что членство Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня. То есть как к равным, увы, к киевскому режиму никто не относится", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в момент распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик и с минимальными проблемами вышла из союза, а именно, "процветающей, богатой, развитой страной, но что сегодня от нее осталось - мы все видим".
"В результате прозападного курса киевский режим практически полностью разрушил слаженные цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции, сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией. В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело. И на обочине набирающих обороты процессов евразийской интеграции. Ну, сами себя туда и загнали. Я не про людей, а про политиков", - заключила Захарова.
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