https://ria.ru/20220120/ukraina-1768715565.html

США готовы и дальше усиливать обороноспособность Киева, заявил Кулеба

США готовы и дальше усиливать обороноспособность Киева, заявил Кулеба - РИА Новости, 20.01.2022

США готовы и дальше усиливать обороноспособность Киева, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США готовы и дальше усиливать обороноспособность Киева, в частности, предоставлять оборонительное летальное оружие. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:14

2022-01-20T13:14

2022-01-20T13:25

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США готовы и дальше усиливать обороноспособность Киева, в частности, предоставлять оборонительное летальное оружие."США и дальше готовы укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 миллионов долларов, который мы уже получили в декабре, а и про дополнительные объемы оборудования и оборонного оружия, включая летальное, оборонное, но летальное", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.По его словам, общий объем помощи США Украине в 2021 году для укрепления обороны составил 650 миллионов долларов, это самая большая помощь с 2014 года.Вместе с тем Кулеба сказал, что США разработали пакет санкций против РФ, который может нанести "разрушительный экономический удар". При этом он отметил, что не может раскрывать все детали, потому что сейчас идет согласование действий США с ЕС.

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768688606.html

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в мире, украина, сша, мид украины, донбасс, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия