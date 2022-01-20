https://ria.ru/20220120/ukraina-1768710066.html

В Кремле оценили слова о непринятии Украины в НАТО в ближайшей перспективе

В Кремле оценили слова о непринятии Украины в НАТО в ближайшей перспективе - РИА Новости, 20.01.2022

В Кремле оценили слова о непринятии Украины в НАТО в ближайшей перспективе

Заявления США о непринятии Украины в ближайшей перспективе в НАТО не означают, что этого не произойдет в среднесрочной перспективе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:51

2022-01-20T12:51

2022-01-20T12:51

в мире

украина

сша

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления США о непринятии Украины в ближайшей перспективе в НАТО не означают, что этого не произойдет в среднесрочной перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами."Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ принятия Украины в среднесрочной перспективе. А среднесрочная перспектива, с точки зрения диалектики развития международных отношений, это один момент. Поэтому всё это ещё стоит прояснить, а главное, что ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных документов, которые мы ожидаем на днях", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато