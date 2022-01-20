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Украинские силовики выпустили мины по пригороду Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили мины по пригороду Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.01.2022
Украинские силовики выпустили мины по пригороду Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в четверг выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:36
2022-01-20T12:36
2022-01-20T12:36
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 11.35 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (пригород Донецка - ред.). Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров, также применялись крупнокалиберные пулеметы", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, оон, москва, нато, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр, россия
Украинские силовики выпустили мины по пригороду Донецка, заявили в ДНР
Представитель ДНР: украинские силовики выпустили десять мин по пригороду Донецка