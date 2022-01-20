https://ria.ru/20220120/ukraina-1768688606.html

В МИД ответили на обвинения в "подготовке вторжения" на Украину

В МИД ответили на обвинения в "подготовке вторжения" на Украину - РИА Новости, 20.01.2022

В МИД ответили на обвинения в "подготовке вторжения" на Украину

Заявления США о якобы подготовке "наступления" России на Украину нужны, чтобы создать фон для их собственных масштабных военных провокаций, заявила на брифинге... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:05

2022-01-20T11:05

2022-01-20T11:19

в мире

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления США о якобы подготовке "наступления" России на Украину нужны, чтобы создать фон для их собственных масштабных военных провокаций, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время западные и украинские СМИ, официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого "вторжения" России на Украину... Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - сказала она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768387846.html

украина

сша

россия

москва

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в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, москва, сергей лавров