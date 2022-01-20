https://ria.ru/20220120/ukraina-1768676774.html

В офисе Зеленского заявили, что готовятся к любому развитию событий

В офисе Зеленского заявили, что готовятся к любому развитию событий - РИА Новости, 20.01.2022

В офисе Зеленского заявили, что готовятся к любому развитию событий

Власти Украины делают все необходимое, чтобы страна и ее вооруженные силы были готовы к любому развитию событий, и вместе с международными партнерами... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:10

2022-01-20T10:10

2022-01-20T10:10

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Власти Украины делают все необходимое, чтобы страна и ее вооруженные силы были готовы к любому развитию событий, и вместе с международными партнерами внимательно следят за ситуацией у границ Украины, заявил глава офиса президента Андрей Ермак.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что около 127 тысяч российских военных сосредоточены на границе с Украиной, однако говорить о планах якобы полномасштабного наступления пока не стоит. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам призвал не паниковать из-за сообщений о возможном "нападении РФ", отметив, что Киев готов ко всем "угрозам" и делает все, чтобы эта готовность не понадобилась."Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом держим холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей. Паника еще никому не была хорошим другом. Сохранение взвешенной позиции необходимо, чтобы объективно оценивать ситуацию и добиваться того, что отвечает нашим интересам", – сказал Ермак и отметил, что украинские службы вместе с международными партнерами внимательно следят за ситуацией у границ Украины, а у власти есть полная и объективная информация о ситуации.По его словам, Украина в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности не остается одна, потому что властям удалось аккумулировать поддержку европейских стран и США. В частности, это подтверждает количество состоявшихся в последнее время визитов представителей иностранных государств в Киев.Он назвал встречу Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном предметной и содержательной и отметил, что Украина получила заверения в поддержке США дипломатических усилий по установлению мира. "Мы еще раз получили заверения, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в альянсе (НАТО - ред.) и общеевропейской безопасности", – сказал Ермак.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия