https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html

В Кремле отреагировали на угрозы Байдена в адрес России

В Кремле отреагировали на угрозы Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.01.2022

В Кремле отреагировали на угрозы Байдена в адрес России

Заявления с угрозами в адрес России, что за некие гипотетические действия Москве придется заплатить, могут дать ошибочные надежды некоторым украинским... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:33

2022-01-20T12:33

2022-01-20T16:03

в мире

украина

москва

дмитрий песков

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сша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления с угрозами в адрес России, что за некие гипотетические действия Москве придется заплатить, могут дать ошибочные надежды некоторым украинским руководителям, которые могут попытаться развязать новую гражданскую войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.Заявления с угрозами в адрес России не способствуют разрядке и могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос самопровозглашенного Донбасса силой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – ред.) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков, комментируя журналистам жесткие заявления Байдена.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768695016.html

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