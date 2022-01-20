https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768737571.html
В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU"
В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU" - РИА Новости, 20.01.2022
В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU"
В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения "CHIRU", отметили в Минобороны России. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:37
2022-01-20T14:37
2022-01-20T14:50
россия
иран
китай
тихоокеанский флот вмф россии
средиземное море
оманский залив
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения "CHIRU", отметили в Минобороны России."С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2Q22". От российской стороны в нем принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в рамках учения предусматриваются артиллерийские стрельбы по морской цели, совместное тактическое маневрирование, поиск и спасения на море. Кроме того, будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учениях межфлотской группировки ВМФ.
https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html
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иран
китай
средиземное море
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россия, иран, китай, тихоокеанский флот вмф россии, средиземное море, оманский залив
14:37 20.01.2022 (обновлено: 14:50 20.01.2022)
В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU"
Российско-китайско-иранские учения "CHIRU" пройдут в Оманском заливе с 18 по 22 января