https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768737571.html

В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU"

В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU" - РИА Новости, 20.01.2022

В Оманском заливе пройдут российско-китайско-иранские учения "CHIRU"

В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения "CHIRU", отметили в Минобороны России. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:37

2022-01-20T14:37

2022-01-20T14:50

россия

иран

китай

тихоокеанский флот вмф россии

средиземное море

оманский залив

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Оманском заливе с 18 по 22 января проводятся российско-китайско-иранские военно-морские учения "CHIRU", отметили в Минобороны России."С 18 по 22 января текущего года в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и воздушном пространстве над ним проводится российско-китайско-иранское военно-морское учение "CHIRU-2Q22". От российской стороны в нем принимает участие отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в рамках учения предусматриваются артиллерийские стрельбы по морской цели, совместное тактическое маневрирование, поиск и спасения на море. Кроме того, будет отработана организация досмотровых действий и освобождение судна, захваченного пиратами.В дальнейшем отряд кораблей ТОФ продолжит переход в Средиземное море, где совместно с силами Северного и Балтийского флотов примет участие в учениях межфлотской группировки ВМФ.

https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html

россия

иран

китай

средиземное море

оманский залив

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россия, иран, китай, тихоокеанский флот вмф россии, средиземное море, оманский залив