https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html

ВМФ проведет серию учений

ВМФ проведет серию учений - РИА Новости, 20.01.2022

ВМФ проведет серию учений

Военно-морской флот России в ближайшее время проведет серию учений, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:35

2022-01-20T14:35

2022-01-20T16:37

безопасность

россия

армия

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

атлантический океан

тихий океан

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время проведет серию учений, сообщили в Минобороны."В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова", — рассказали в ведомстве.К маневрам привлекут свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих."Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", — заявили в министерстве.Маневры охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.Ранее стало известно о планах России, Ирана и Китая провести совместные военно-морские учения CHIRU в районе Персидского залива. Для участия в них отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).

https://ria.ru/20220120/armiya-1768709553.html

https://ria.ru/20220120/nato-1768703675.html

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безопасность, россия, армия, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), атлантический океан, тихий океан