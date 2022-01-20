https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768705222.html

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину - РИА Новости, 20.01.2022

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину

Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Виталий Бережной заявил, что преступления не совершал, но признался в нем под давлением. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:26

2022-01-20T12:26

2022-01-20T15:07

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747531127_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_e3659cc80aff5acef05ae91e1ebf150c.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Виталий Бережной заявил, что преступления не совершал, но признался в нем под давлением."На всем протяжении следственных действий противоправные действия оказывались на меня сотрудниками полиции. <…> Ничего такого я не делал, в чем меня обвиняют", — сказал он в суде. На уточняющий вопрос, виновен ли он, Бережной ответил отрицательно.Ленинский районный суд Тюмени рассматривал жалобу Бережного на отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. На слушаниях обвиняемый утверждал, что во время предварительного следствия полицейские якобы пытали его током. Однако суд прекратил производство по жалобе, так как постановление, о котором в ней говорилось, отменил руководитель следственного органа.Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня, после того как ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку. В середине августа на берегу озера Оброчное нашли пакет с ее телом. Вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Как установили эксперты, его ДНК совпадает с образцами, взятыми с тела девочки.На допросе Бережной признался в убийстве. По его словам, утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Коробку с телом он затем спрятал на берегу озера.

https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768666841.html

https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство девочки в тюмени