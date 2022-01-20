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Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину - РИА Новости, 20.01.2022
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину
Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Виталий Бережной заявил, что преступления не совершал, но признался в нем под давлением. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:26
2022-01-20T15:07
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Виталий Бережной заявил, что преступления не совершал, но признался в нем под давлением."На всем протяжении следственных действий противоправные действия оказывались на меня сотрудниками полиции. &lt;…&gt; Ничего такого я не делал, в чем меня обвиняют", — сказал он в суде. На уточняющий вопрос, виновен ли он, Бережной ответил отрицательно.Ленинский районный суд Тюмени рассматривал жалобу Бережного на отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. На слушаниях обвиняемый утверждал, что во время предварительного следствия полицейские якобы пытали его током. Однако суд прекратил производство по жалобе, так как постановление, о котором в ней говорилось, отменил руководитель следственного органа.Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня, после того как ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку. В середине августа на берегу озера Оброчное нашли пакет с ее телом. Вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Как установили эксперты, его ДНК совпадает с образцами, взятыми с тела девочки.На допросе Бережной признался в убийстве. По его словам, утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Коробку с телом он затем спрятал на берегу озера.
https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768666841.html
https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, убийство девочки в тюмени
12:26 20.01.2022 (обновлено: 15:07 20.01.2022)
 
Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени не признал вину

Обвиняемый в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени не признал вину

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкВиталий Бережной
Виталий Бережной - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Виталий Бережной
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ТЮМЕНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменской школьницы Виталий Бережной заявил, что преступления не совершал, но признался в нем под давлением.
"На всем протяжении следственных действий противоправные действия оказывались на меня сотрудниками полиции. <…> Ничего такого я не делал, в чем меня обвиняют", — сказал он в суде.
На уточняющий вопрос, виновен ли он, Бережной ответил отрицательно.
Ленинский районный суд Тюмени рассматривал жалобу Бережного на отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. На слушаниях обвиняемый утверждал, что во время предварительного следствия полицейские якобы пытали его током. Однако суд прекратил производство по жалобе, так как постановление, о котором в ней говорилось, отменил руководитель следственного органа.
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Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в Тюмени 30 июня, после того как ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку. В середине августа на берегу озера Оброчное нашли пакет с ее телом. Вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Как установили эксперты, его ДНК совпадает с образцами, взятыми с тела девочки.
На допросе Бережной признался в убийстве. По его словам, утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Коробку с телом он затем спрятал на берегу озера.
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