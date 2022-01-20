https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768674447.html

На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве

На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 20.01.2022

На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве

В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, которого подозревают в убийстве пенсионера и стрельбе в полицейских, сообщила РИА Новости его супруга РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:56

2022-01-20T09:56

2022-01-20T12:22

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, которого подозревают в убийстве пенсионера и стрельбе в полицейских, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия.В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что блогера задержали в бане, но оперативно подтвердить это в полиции агентству пока не удалось. Однако супруга Щетинина утвердительно ответила в инстграме на соответствующий вопрос РИА Новости.Другие подробности задержания пока неизвестны.Алексей Щетинин прославился в TikTok роликом с тещей, которая бежит к нему пить пиво. В октябре стало известно, что управление Следственного комитета по Краснодарскому краю объявило его в розыск.Мужчину подозревают в убийстве пожилого жителя станицы Ахтанизовской Темрюкского района, которое произошло еще в декабре 2020 года. По версии следствия, злоумышленник влез к пенсионеру в дом, застрелил его, украл ювелирные украшения и скрылся.В поле зрения полиции Щетинин попал только в апреле 2021-го в анапском селе Цибанобалка. Тогда двое оперуполномоченных пытались проверить у него документы, а он стал отстреливаться. Во время расследования выяснилось, что он может быть причастен и к убийству в Ахтанизовской.

https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755230882.html

темрюкский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, telegram (приложение)