https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768674447.html
На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве
На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 20.01.2022
На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве
В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, которого подозревают в убийстве пенсионера и стрельбе в полицейских, сообщила РИА Новости его супруга РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:56
2022-01-20T09:56
2022-01-20T12:22
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
telegram (приложение)
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КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали тиктокера Алексея Щетинина, которого подозревают в убийстве пенсионера и стрельбе в полицейских, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия.В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что блогера задержали в бане, но оперативно подтвердить это в полиции агентству пока не удалось. Однако супруга Щетинина утвердительно ответила в инстграме на соответствующий вопрос РИА Новости.Другие подробности задержания пока неизвестны.Алексей Щетинин прославился в TikTok роликом с тещей, которая бежит к нему пить пиво. В октябре стало известно, что управление Следственного комитета по Краснодарскому краю объявило его в розыск.Мужчину подозревают в убийстве пожилого жителя станицы Ахтанизовской Темрюкского района, которое произошло еще в декабре 2020 года. По версии следствия, злоумышленник влез к пенсионеру в дом, застрелил его, украл ювелирные украшения и скрылся.В поле зрения полиции Щетинин попал только в апреле 2021-го в анапском селе Цибанобалка. Тогда двое оперуполномоченных пытались проверить у него документы, а он стал отстреливаться. Во время расследования выяснилось, что он может быть причастен и к убийству в Ахтанизовской.
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темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, telegram (приложение)
09:56 20.01.2022 (обновлено: 12:22 20.01.2022)
На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве
На Кубани задержали тиктокера, подозреваемого в убийстве пенсионера