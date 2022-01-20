https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768666841.html

В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки

В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки - РИА Новости, 20.01.2022

В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки

Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:04

2022-01-20T09:04

2022-01-20T09:04

происшествия

советский район

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД РФ по городу Самаре Антона Безчетвертева. Он обвиняется в совершении преступления… "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 29 июля 2021 года в посёлке Петра Дубрава мужчина наехал на школьницу и, чтобы скрыть ДТП, нанес ей ножом пять ударов в шею. Девочка скончалась на месте. Самарское ГУМВД 30 июля сообщало, что после служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел."Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд", - заявили в СК.В ведомстве напомнили, что из-за большого резонанса дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.

https://ria.ru/20220119/ubiystvo-1768553563.html

https://ria.ru/20220114/ubiystvo-1767790713.html

советский район

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, советский район, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия