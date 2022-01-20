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В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки
В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки - РИА Новости, 20.01.2022
В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки
Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:04
2022-01-20T09:04
происшествия
советский район
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД РФ по городу Самаре Антона Безчетвертева. Он обвиняется в совершении преступления… "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 29 июля 2021 года в посёлке Петра Дубрава мужчина наехал на школьницу и, чтобы скрыть ДТП, нанес ей ножом пять ударов в шею. Девочка скончалась на месте. Самарское ГУМВД 30 июля сообщало, что после служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел."Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд", - заявили в СК.В ведомстве напомнили, что из-за большого резонанса дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.
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советский район
самарская область
россия
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происшествия, советский район, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:04 20.01.2022
 
В Самарской области завершили расследование дела об убийстве девочки

В Самарской области завершили расследование дела об убийстве 15-летней девочки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №3 по Советскому району УМВД РФ по городу Самаре Антона Безчетвертева. Он обвиняется в совершении преступления… "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказали в ведомстве.
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По данным следствия, 29 июля 2021 года в посёлке Петра Дубрава мужчина наехал на школьницу и, чтобы скрыть ДТП, нанес ей ножом пять ударов в шею. Девочка скончалась на месте. Самарское ГУМВД 30 июля сообщало, что после служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел.
"Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд", - заявили в СК.
В ведомстве напомнили, что из-за большого резонанса дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.
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ПроисшествияСоветский районСамарская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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