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"Спасите наши семьи": два уголовника держат в страхе целый поселок
"Спасите наши семьи": два уголовника держат в страхе целый поселок - РИА Новости, 20.01.2022
"Спасите наши семьи": два уголовника держат в страхе целый поселок
Вымогательства, грабежи, избиения, нападение на полицейских — у братьев Тимченко из поселка Умба Мурманской области богатый набор судимостей. Местные давно... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:00
2022-01-20T08:08
убийство
кандалакша
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Вымогательства, грабежи, избиения, нападение на полицейских — у братьев Тимченко из поселка Умба Мурманской области богатый набор судимостей. Местные давно жаловались на агрессивную семью, но в итоге все закончилось убийством. Почему не предотвратили трагедию — в материале РИА Новости.Жалобы президентуПервый раз жители отдаленного северного поселка Умба на берегу Кандалакшского залива обратились к президенту России в июне 2020-го. На видео четверо: один в инвалидном кресле, другой за ним, еще двое стоят спиной к оператору и скрывают лица под капюшонами. По их словам, ни полиция, ни местные власти не могут найти управу на братьев Владимира и Виктора Тимченко."Они регулярно избивают людей, берут в рабство, заставляют работать на себя за копейки, — говорит молодой человек в кадре. — Мы не раз жаловались в полицию, но помощь нам не оказали. Возможно, потому что Владимир сам раньше служил в органах и у него там остались связи".Инвалид в кресле рассказывает, что братья Тимченко угрожали ему убийством, повредили имущество, выбили стекла в доме, а на его заявление полиция почему-то не отреагировала."Мы просто уже не знаем, у кого просить помощи, потому и решились записать этот ролик, — добавляют авторы видео. — Спасите наши семьи, наших детей от этих отморозков".После этого в поселок нагрянули с проверкой сотрудники МВД и прокуратуры из Мурманска. Однако ничего не изменилось. Спустя месяц записали второй ролик, на этот раз в кадре около десяти человек. Лица уже никто не прячет."Сразу после первого видео ко мне домой приехал Владимир Тимченко, взял за грудки и приставил к горлу нож, — сообщает один из жителей. — Грозился убить, если я еще раз скажу про него плохое. Заявил, что у него связи в полиции, и не только в Умбе, но и в Мурманске. Надежда только на Москву".Остальные тоже жаловались на избиения, угрозы убийством, вымогательство, насильственные действия сексуального характера.Братья с биографией"Владимиру Тимченко сорок с лишним, во время второй чеченской кампании служил в отряде особого назначения МВД, — объясняет пострадавшая Галина Пушко. — Был ранен, получил орден Мужества. Вернулся домой. А когда подрос младший, Виктор, у всего поселка началась "веселая" жизнь".Однажды из-за незначительного словесного конфликта Виктор сильно избил Галину. От суда Галина отказалась из-за угроз. Впрочем, несколько историй с участием братьев закончилось приговорами. Правда, несмотря на тяжесть статей, почти все — условные. Так, зимой 2011-го Кандалакшский городской суд постановил: Владимиру Тимченко — три года условно. Как следует из материалов дела, они с приятелем по фамилии Кокорин наведались в лодочный гараж к давнему знакомому и предъявили претензии: якобы тот еще в школе издевался над Кокориным.В итоге избили "обидчика" кулаками, ногами и палкой. Забрали мотор от лодки и потребовали компенсацию десять тысяч рублей.Через полтора года Тимченко-старшего судили по статье "Грабеж". Сильно пьяный, в компании некого Белоусова он вломился в местный магазин "Ягодка" и потребовал водку в долг. Продавщица после угроз отдала две бутылки стоимостью 260 рублей. Вердикт — условные полтора года.Однако ветеран боевых действий не исправился: спустя пару лет напал на сотрудника полиции. Вместе со знакомым пришел домой к двум полицейским, откомандированным в Умбу из Кандалакши, и попытался выгнать их из квартиры. Те решили доставить хулиганов в отдел. На улице Тимченко, ударив силовика по лицу, убежал. За это ему дали два с половиной года — опять же условно.На фото: Виктор ТимченкоВиктора тоже судили. В 2018-м он избил ножкой от стула и кочергой 17-летнего подростка: молодой человек не сказал, где его брат, которого Тимченко подозревал в порче автомобиля. Преступника отправили на два года в колонию-поселение. Но уже через 12 месяцев он вышел по УДО."Закономерный финал"В новогоднюю ночь Виктор подрался возле местного бара с 36-летним Максимом Тюльковым, который из потасовки вышел победителем и вернулся в заведение. Вскоре туда с группой поддержки нагрянули уже оба брата. Началась разборка, Максим схватился за нож. По данным СК, Виктор Тимченко получил три ранения и скончался в больнице. Тюлькова задержали, сейчас он в СИЗО."Рано или поздно это должно было произойти, — говорит жительница Умбы Елена. — Тем более в ту ночь Витя сильно выпил и всех задирал. Макс не робкого десятка, дал отпор. Между ними давний конфликт: якобы Тимченко угрожал отцу Тюлькова то ли убийством, то ли вообще изнасилованием. На адвоката собирают деньги чуть ли не всем поселком. Как бы цинично ни звучало, но мы впервые за много лет вздохнули спокойно".Хотя и у братьев нашлись защитники. "Я знаю их очень давно, — написала в соцсетях соседка Тимченко Светлана. — Ничего плохого сказать не могу: вежливые, культурные, всегда здоровались. То, что про них говорят, — это ложь и клевета, никого они не терроризировали".Знакомые Тюлькова опасаются, что Владимир будет мстить за брата. Говорят, пока он держится и не пьет, но если сорвется — будет беда. Максиму грозит до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200323/1568889016.html
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убийство, кандалакша, мурманск, следственный комитет россии (ск рф)
08:00 20.01.2022 (обновлено: 08:08 20.01.2022)
 

"Спасите наши семьи": два уголовника держат в страхе целый поселок

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Вымогательства, грабежи, избиения, нападение на полицейских — у братьев Тимченко из поселка Умба Мурманской области богатый набор судимостей. Местные давно жаловались на агрессивную семью, но в итоге все закончилось убийством. Почему не предотвратили трагедию — в материале РИА Новости.

Жалобы президенту

Первый раз жители отдаленного северного поселка Умба на берегу Кандалакшского залива обратились к президенту России в июне 2020-го. На видео четверо: один в инвалидном кресле, другой за ним, еще двое стоят спиной к оператору и скрывают лица под капюшонами. По их словам, ни полиция, ни местные власти не могут найти управу на братьев Владимира и Виктора Тимченко.
"Они регулярно избивают людей, берут в рабство, заставляют работать на себя за копейки, — говорит молодой человек в кадре. — Мы не раз жаловались в полицию, но помощь нам не оказали. Возможно, потому что Владимир сам раньше служил в органах и у него там остались связи".
© Cкриншот видеообращенияЖители поселка Умба обращаются к президенту
Жители посёлка Умба обращаются к президенту
© Cкриншот видеообращения
Жители поселка Умба обращаются к президенту
Инвалид в кресле рассказывает, что братья Тимченко угрожали ему убийством, повредили имущество, выбили стекла в доме, а на его заявление полиция почему-то не отреагировала.
"Мы просто уже не знаем, у кого просить помощи, потому и решились записать этот ролик, — добавляют авторы видео. — Спасите наши семьи, наших детей от этих отморозков".
После этого в поселок нагрянули с проверкой сотрудники МВД и прокуратуры из Мурманска. Однако ничего не изменилось. Спустя месяц записали второй ролик, на этот раз в кадре около десяти человек. Лица уже никто не прячет.
"Сразу после первого видео ко мне домой приехал Владимир Тимченко, взял за грудки и приставил к горлу нож, — сообщает один из жителей. — Грозился убить, если я еще раз скажу про него плохое. Заявил, что у него связи в полиции, и не только в Умбе, но и в Мурманске. Надежда только на Москву".
© Cкриншот видеообращения Галина Пушко
 Галина Пушко
© Cкриншот видеообращения
Галина Пушко
Остальные тоже жаловались на избиения, угрозы убийством, вымогательство, насильственные действия сексуального характера.

Братья с биографией

"Владимиру Тимченко сорок с лишним, во время второй чеченской кампании служил в отряде особого назначения МВД, — объясняет пострадавшая Галина Пушко. — Был ранен, получил орден Мужества. Вернулся домой. А когда подрос младший, Виктор, у всего поселка началась "веселая" жизнь".
Однажды из-за незначительного словесного конфликта Виктор сильно избил Галину. От суда Галина отказалась из-за угроз.
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Впрочем, несколько историй с участием братьев закончилось приговорами. Правда, несмотря на тяжесть статей, почти все — условные. Так, зимой 2011-го Кандалакшский городской суд постановил: Владимиру Тимченко — три года условно. Как следует из материалов дела, они с приятелем по фамилии Кокорин наведались в лодочный гараж к давнему знакомому и предъявили претензии: якобы тот еще в школе издевался над Кокориным.
В итоге избили "обидчика" кулаками, ногами и палкой. Забрали мотор от лодки и потребовали компенсацию десять тысяч рублей.
Через полтора года Тимченко-старшего судили по статье "Грабеж". Сильно пьяный, в компании некого Белоусова он вломился в местный магазин "Ягодка" и потребовал водку в долг. Продавщица после угроз отдала две бутылки стоимостью 260 рублей. Вердикт — условные полтора года.
Однако ветеран боевых действий не исправился: спустя пару лет напал на сотрудника полиции. Вместе со знакомым пришел домой к двум полицейским, откомандированным в Умбу из Кандалакши, и попытался выгнать их из квартиры. Те решили доставить хулиганов в отдел. На улице Тимченко, ударив силовика по лицу, убежал. За это ему дали два с половиной года — опять же условно.
На фото: Виктор Тимченко
Виктора тоже судили. В 2018-м он избил ножкой от стула и кочергой 17-летнего подростка: молодой человек не сказал, где его брат, которого Тимченко подозревал в порче автомобиля. Преступника отправили на два года в колонию-поселение. Но уже через 12 месяцев он вышел по УДО.

"Закономерный финал"

В новогоднюю ночь Виктор подрался возле местного бара с 36-летним Максимом Тюльковым, который из потасовки вышел победителем и вернулся в заведение. Вскоре туда с группой поддержки нагрянули уже оба брата. Началась разборка, Максим схватился за нож. По данным СК, Виктор Тимченко получил три ранения и скончался в больнице. Тюлькова задержали, сейчас он в СИЗО.
"Рано или поздно это должно было произойти, — говорит жительница Умбы Елена. — Тем более в ту ночь Витя сильно выпил и всех задирал. Макс не робкого десятка, дал отпор. Между ними давний конфликт: якобы Тимченко угрожал отцу Тюлькова то ли убийством, то ли вообще изнасилованием. На адвоката собирают деньги чуть ли не всем поселком. Как бы цинично ни звучало, но мы впервые за много лет вздохнули спокойно".
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Хотя и у братьев нашлись защитники. "Я знаю их очень давно, — написала в соцсетях соседка Тимченко Светлана. — Ничего плохого сказать не могу: вежливые, культурные, всегда здоровались. То, что про них говорят, — это ложь и клевета, никого они не терроризировали".
Знакомые Тюлькова опасаются, что Владимир будет мстить за брата. Говорят, пока он держится и не пьет, но если сорвется — будет беда. Максиму грозит до 15 лет тюрьмы.
 
УбийствоКандалакшаМурманскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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