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Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве - РИА Новости, 20.01.2022
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве
Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:14
2022-01-20T16:35
общество
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - рассказал Тишковец.Он отметил, что пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 миллиметров осадков, что близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 миллиметров. Снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов."В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6-11, днем минус 3-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до минус 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам.
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общество, центр "фобос", погода
16:14 20.01.2022 (обновлено: 16:35 20.01.2022)
 
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве

Синоптик Тишковец: циклон "Ида" принесет в Москву треть месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 миллиметров осадков, что близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 миллиметров. Снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов.
"В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6-11, днем минус 3-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до минус 10-15", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам.
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