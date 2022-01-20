https://ria.ru/20220120/tsiklon-1768758835.html

Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве

Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве - РИА Новости, 20.01.2022

Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве

Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:14

2022-01-20T16:14

2022-01-20T16:35

общество

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - рассказал Тишковец.Он отметил, что пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 миллиметров осадков, что близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 миллиметров. Снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов."В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6-11, днем минус 3-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до минус 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам.

https://ria.ru/20220120/moskva-1768697942.html

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общество, центр "фобос", погода