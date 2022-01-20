https://ria.ru/20220120/tsiklon-1768758835.html
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве - РИА Новости, 20.01.2022
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве
Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:14
2022-01-20T16:14
2022-01-20T16:35
общество
центр "фобос"
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766646060_0:249:2990:1931_1920x0_80_0_0_196f9d07dbb5cefb1d810e7a476b739e.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - рассказал Тишковец.Он отметил, что пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 миллиметров осадков, что близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 миллиметров. Снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов."В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6-11, днем минус 3-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до минус 10-15", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам.
https://ria.ru/20220120/moskva-1768697942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766646060_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d33e4cc8e52e415d6e820945725a85e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, центр "фобос", погода
16:14 20.01.2022 (обновлено: 16:35 20.01.2022)
Синоптик предупредил о ненастном циклоне в Москве
Синоптик Тишковец: циклон "Ида" принесет в Москву треть месячной нормы осадков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ненастный циклон "Ида" до конца недели принесет одну треть месячной нормы осадков в Москву, львиная доля снега придется на ближайшие двое суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В предстоящий вечер Центральную Россию атакует ненастный североатлантический циклон по имени "Ида", который до конца недели принесет с собой до 8-13 миллиметров осадков, или 1/3 месячной нормы. Причем львиная доля снега придется на ближайшие двое суток", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что пятница будет наиболее снежной, ожидается до 5-7 миллиметров осадков, что близко к суточному максимуму этого дня, который разделили между собой 1986 и 2013 годы, когда метеорологи зафиксировали по 7,5 миллиметров. Снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит минус 1-4 градусов.
"В субботу снежное ненастье чуть ослабеет – прогнозируется 3-5 миллиметров, сугробы подрастут до 41 сантиметра, что почти в 1,5 раза выше нормы. Столбики термометров будут колебаться от минус 2 до минус 7. В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру до минус 6-11, днем минус 3-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до минус 10-15", - рассказал Тишковец
.
По словам синоптика, грядущие снегопады нельзя назвать экстремальными, но они осложнят наземное и воздушное транспортное сообщение, а также прибавят работы коммунальным службам.