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Binance заявила о готовности к диалогу с ЦБ по регулированию криптовалют
Binance заявила о готовности к диалогу с ЦБ по регулированию криптовалют - РИА Новости, 20.01.2022
Binance заявила о готовности к диалогу с ЦБ по регулированию криптовалют
Крупнейшая криптобиржа Binance готова к диалогу с ЦБ РФ по предлагаемому регулированию криптовалют, сообщил РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:17
2022-01-20T16:24
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
технологии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейшая криптобиржа Binance готова к диалогу с ЦБ РФ по предлагаемому регулированию криптовалют, сообщил РИА Новости ее представитель.ЦБ ранее в четверг опубликовал консультационный доклад по теме криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений по регулировании данной сферы в России. Так, Банк России предлагает законодательно запретить использовать инфрастуруктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей."Мы открыты к диалогу и обсуждению защиты интересов добропорядочных российских пользователей криптовалют. Binance очень серьезно относится к своим обязательствам по соблюдению нормативных требований и стремится к сотрудничеству с регулирующими органами для формирования политики, которая защищает пользователей, поощряет инновации и продвигает нашу отрасль вперед", - заявил представитель Binance."Мы будем рады диалогу для обсуждения тезисов консультативного доклада и искренне надеемся, что консультативный доклад положит начало диалога Центрального банка России с представителями криптовалютного рынка", - добавил он.Кроме того, собеседник агентства отметил, что криптобиржа принимает все необходимые меры по борьбе с нелегальными операциями, связанными с использованием криптовалют. "Говоря об угрозе, связанной с нелегальной деятельности, хотим подчеркнуть, что Binance выходит за рамки отраслевых стандартов с целью выявления операций с криптовалютой, которые связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма с помощью упреждающих мер и сотрудничества с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов. Мы активно блокируем пользователей из регионов, на которые распространяются санкции", - заключил он.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, технологии
16:17 20.01.2022 (обновлено: 16:24 20.01.2022)
 
Binance заявила о готовности к диалогу с ЦБ по регулированию криптовалют

Binance заявила о готовности к диалогу с ЦБ по предполагаемому регулированию криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Крупнейшая криптобиржа Binance готова к диалогу с ЦБ РФ по предлагаемому регулированию криптовалют, сообщил РИА Новости ее представитель.
ЦБ ранее в четверг опубликовал консультационный доклад по теме криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений по регулировании данной сферы в России. Так, Банк России предлагает законодательно запретить использовать инфрастуруктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в РФ, а также их майнинг, за нарушение требований будет введена ответственность. Кроме того, регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц РФ за использование криптовалюты для платежей.
"Мы открыты к диалогу и обсуждению защиты интересов добропорядочных российских пользователей криптовалют. Binance очень серьезно относится к своим обязательствам по соблюдению нормативных требований и стремится к сотрудничеству с регулирующими органами для формирования политики, которая защищает пользователей, поощряет инновации и продвигает нашу отрасль вперед", - заявил представитель Binance.
"Мы будем рады диалогу для обсуждения тезисов консультативного доклада и искренне надеемся, что консультативный доклад положит начало диалога Центрального банка России с представителями криптовалютного рынка", - добавил он.
Кроме того, собеседник агентства отметил, что криптобиржа принимает все необходимые меры по борьбе с нелегальными операциями, связанными с использованием криптовалют. "Говоря об угрозе, связанной с нелегальной деятельности, хотим подчеркнуть, что Binance выходит за рамки отраслевых стандартов с целью выявления операций с криптовалютой, которые связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма с помощью упреждающих мер и сотрудничества с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов. Мы активно блокируем пользователей из регионов, на которые распространяются санкции", - заключил он.
Электронная валюта биткоин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:13
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияТехнологии
 
 
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