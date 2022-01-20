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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 20.01.2022
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:05
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международные резервы РФ с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд составлял 630,6 миллиарда долларов – он был зафиксирован 31 декабря."Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил 638,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,7 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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центральный банк рф (цб рф), россия
16:05 20.01.2022 (обновлено: 16:12 20.01.2022)
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Международные резервы РФ с 7 по 14 января увеличились на 1,2% и достигли рекордных 638,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
Предыдущий рекорд составлял 630,6 миллиарда долларов – он был зафиксирован 31 декабря.
"Объем международных резервов по состоянию на 14 января составил 638,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,7 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
Электронная валюта биткоин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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