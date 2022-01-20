https://ria.ru/20220120/tsb-1768744494.html
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг - РИА Новости, 20.01.2022
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг
Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, это следует из доклада регулятора. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:13
2022-01-20T15:13
2022-01-20T16:28
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, это следует из доклада регулятора."Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета", — сказано в документе.При этом необходимо разработать механизмы блокировки операций, добавляют в Центробанке.Также предстоит определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер.Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.По оценкам ЦБ, объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. При этом объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.
https://ria.ru/20211209/arest-1762864107.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
15:13 20.01.2022 (обновлено: 16:28 20.01.2022)
ЦБ предложил запретить криптовалюту и майнинг
ЦБ предложил запретить в России майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Банк России предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, это следует из доклада
регулятора.
"Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета", — сказано в документе.
При этом необходимо разработать механизмы блокировки операций, добавляют в Центробанке.
Также предстоит определить организацию, которая возьмет на себя ответственность по реализации этих мер.
Банк России последовательно выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.
В России с 2021 года закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.
По оценкам ЦБ
, объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет около пяти миллиардов долларов, или 350 миллиардов рублей. При этом объем вложений российских юридических лиц в криптовалюты незначителен.