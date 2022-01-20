https://ria.ru/20220120/tsar-1768706234.html

Москва не участвует во внутриполитических процессах в ЦАР, заявили в Кремле

Москва не участвует во внутриполитических процессах в ЦАР, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.01.2022

Москва не участвует во внутриполитических процессах в ЦАР, заявили в Кремле

В ЦАР присутствуют российские военные советники, но участие Москвы во внутренних процессах в стране невозможно, об этом речи не идет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:32

2022-01-20T12:32

2022-01-20T12:42

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ЦАР присутствуют российские военные советники, но участие Москвы во внутренних процессах в стране невозможно, об этом речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас с Центральноафриканской Республикой реализуются наши отношения на различных уровнях. Там действительно есть наши военные советники, это действительно так. Но безусловно, какое-то участие во внутренних процессах ЦАР невозможно, и об этом речи не идет", - сказал он журналистам. Отвечая на вопрос, отправлены ли военные советники государством, он сказал: "Там есть, конечно, наши военные советники, да".На сегодняшний день общее число российских инструкторов в ЦАР, которые находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах. Посол РФ в Банги заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.

https://ria.ru/20220120/zhurnalisty-1768660013.html

https://ria.ru/20220111/putin-1767260368.html

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в мире, цар, россия, дмитрий песков