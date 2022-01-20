https://ria.ru/20220120/trump-1768655253.html

"Мне бы такого не позволили": Трамп прокомментировал выступление Байдена

"Мне бы такого не позволили": Трамп прокомментировал выступление Байдена - РИА Новости, 20.01.2022

"Мне бы такого не позволили": Трамп прокомментировал выступление Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в заранее подготовленных вопросах и ответах на пресс-конференции, и заявил, что ему такого не позволялось. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:58

2022-01-20T01:58

2022-01-20T01:58

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в заранее подготовленных вопросах и ответах на пресс-конференции, и заявил, что ему такого не позволялось.Пресс-конференция Байдена продолжается более 1,5 часов. Первый час президент вызывал журналистов различных изданий поименно, читая с листа. Во второй половине выступления он начал принимать вопросы у тех, кто поднимал руку.

https://ria.ru/20220116/administratsiya-1768051865.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, вашингтон