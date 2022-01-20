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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/trailer-1768750903.html
Вышел трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова
Вышел трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова - РИА Новости, 20.01.2022
Вышел трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова
Кинокомпания Централ Партнершип представила трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:45
2022-01-20T19:45
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кинокомпания Централ Партнершип представила трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал".Главного героя Федора Волконогова сыграл Юра Борисов. Его персонаж — сотрудник правоохранительных органов, сам оказавшийся под подозрением в преступлении. Он бежал и скрывался на окраине. Однажды ночью Волконогов получил послание из ада. Федора предупредили, что его уже ждут в преисподней, если же он хочет избежать посмертных мучений, то должен заслужить прощение хотя бы одного человека, чей близкий умер по его вине. В ленте также снимались Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Дмитрий Поднозов, Виктория Толстоганова, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган и другие. Мировая премьера фильма "Капитан Волконогов бежал" прошла на 78-м Венецианском кинофестивале. Картина была представлена в основном конкурсе 32-го "Кинотавра" и получила награду за сценарий и Приз зрительских симпатий Кинопоиска. На счету проекта также множество других престижных наград. Фильм выйдет в российский прокат 7 апреля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы
19:45 20.01.2022
 
Вышел трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова

Вышел трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Кинокомпания Централ Партнершип представила трейлер нового фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал".
Главного героя Федора Волконогова сыграл Юра Борисов. Его персонаж — сотрудник правоохранительных органов, сам оказавшийся под подозрением в преступлении. Он бежал и скрывался на окраине. Однажды ночью Волконогов получил послание из ада. Федора предупредили, что его уже ждут в преисподней, если же он хочет избежать посмертных мучений, то должен заслужить прощение хотя бы одного человека, чей близкий умер по его вине.
В ленте также снимались Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Дмитрий Поднозов, Виктория Толстоганова, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган и другие.
Мировая премьера фильма "Капитан Волконогов бежал" прошла на 78-м Венецианском кинофестивале. Картина была представлена в основном конкурсе 32-го "Кинотавра" и получила награду за сценарий и Приз зрительских симпатий Кинопоиска.
На счету проекта также множество других престижных наград.
Фильм выйдет в российский прокат 7 апреля 2022 года.
Кадр из трейлера к фильму Призрачно-белый
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