https://ria.ru/20220120/trailer-1768586568.html

Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть"

Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть" - РИА Новости, 20.01.2022

Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть"

На YouTube-канале платформы HBO Max вышел трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть", пилотный эпизод которого снял Тайка Вайтити. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T04:48

2022-01-20T04:48

2022-01-20T04:48

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max вышел трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть", пилотный эпизод которого снял Тайка Вайтити. Действие в шоу разворачивается в XVIII веке. В центре событий оказывается высокомерный дворянин Стид Боннет (Рис Дарби), который отказывается от роскошной жизни, чтобы исполнить давнюю мечту — стать пиратом. Однако это оказывается не так-то просто. Вайтити создал первый эпизод и выступил сопродюсером. Он также исполнил одну из ключевых ролей — пирата по имени Черная борода.Вместе с Дарби и Вайтити в сериале HBO задействованы Лесли Джонс, Фред Армисен, Кристиан Нэрн, Натан Фоуд.Премьера шоу запланирована на март. Точную дату объявят позже.

https://ria.ru/20220113/trailer-1767459631.html

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youtube, hbo, новости культуры, кино и сериалы