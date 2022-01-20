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Культура
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Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть"
Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть" - РИА Новости, 20.01.2022
Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть"
На YouTube-канале платформы HBO Max вышел трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть", пилотный эпизод которого снял Тайка Вайтити. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:48
2022-01-20T04:48
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max вышел трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть", пилотный эпизод которого снял Тайка Вайтити. Действие в шоу разворачивается в XVIII веке. В центре событий оказывается высокомерный дворянин Стид Боннет (Рис Дарби), который отказывается от роскошной жизни, чтобы исполнить давнюю мечту — стать пиратом. Однако это оказывается не так-то просто. Вайтити создал первый эпизод и выступил сопродюсером. Он также исполнил одну из ключевых ролей — пирата по имени Черная борода.Вместе с Дарби и Вайтити в сериале HBO задействованы Лесли Джонс, Фред Армисен, Кристиан Нэрн, Натан Фоуд.Премьера шоу запланирована на март. Точную дату объявят позже.
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youtube, hbo, новости культуры, кино и сериалы
04:48 20.01.2022
 
Аристократ становится пиратом в сериале "Наш флаг означает смерть"

Вышел трейлер нового сериала Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На YouTube-канале платформы HBO Max вышел трейлер комедийного сериала "Наш флаг означает смерть", пилотный эпизод которого снял Тайка Вайтити.
Действие в шоу разворачивается в XVIII веке. В центре событий оказывается высокомерный дворянин Стид Боннет (Рис Дарби), который отказывается от роскошной жизни, чтобы исполнить давнюю мечту — стать пиратом. Однако это оказывается не так-то просто.
Вайтити создал первый эпизод и выступил сопродюсером. Он также исполнил одну из ключевых ролей — пирата по имени Черная борода.
Вместе с Дарби и Вайтити в сериале HBO задействованы Лесли Джонс, Фред Армисен, Кристиан Нэрн, Натан Фоуд.
Премьера шоу запланирована на март. Точную дату объявят позже.
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