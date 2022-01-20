https://ria.ru/20220120/tokarev-1768808622.html
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение - РИА Новости, 20.01.2022
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение
Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:54
2022-01-20T19:54
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД."В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.В пресс-центре уточнили, что фигуранты уголовного дела Токарева причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения, в особо крупном размере.По данным ведомства, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали.В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию. Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
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происшествия, москва, владимир токарев, россия
19:54 20.01.2022 (обновлено: 21:21 20.01.2022)
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили
обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД.
"В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы
будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В пресс-центре уточнили, что фигуранты уголовного дела Токарева причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
По данным ведомства, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.
Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали.
В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.
Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".