Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/tokarev-1768808622.html
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение - РИА Новости, 20.01.2022
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение
Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:54
2022-01-20T21:21
происшествия
москва
владимир токарев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768816239_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_07d4b08ee074ea500fc4153d895baeb1.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД."В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.В пресс-центре уточнили, что фигуранты уголовного дела Токарева причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения, в особо крупном размере.По данным ведомства, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали.В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию. Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
https://realty.ria.ru/20200416/1570114452.html
https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768816239_37:0:1637:1200_1920x0_80_0_0_09b72fffe054bfd1f397e696acd128ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владимир токарев, россия
19:54 20.01.2022 (обновлено: 21:21 20.01.2022)
 
Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение

Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир Токарев
 Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Владимир Токарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД.
"В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля 2020, 09:48
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
В пресс-центре уточнили, что фигуранты уголовного дела Токарева причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
По данным ведомства, с 2016 по 2018 год Токарев, работая первым замгендиректора ООО "СпецТрансСтрой", для хищения денег привлек несколько человек из руководства этой компании, ООО "Главстройинвест" и других связанных юрлиц.
Накануне в кабинете чиновника и его доме прошли обыски, самого замминистра задержали.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября 2021, 12:38
В Кремле высказались о задержании экс-замминистра Раковой
В пресс-службе Минтранса подтвердили, что началась проверка, ведомство оказывает все содействие следствию.
Токарев занял пост замминистра в ноябре 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал работу в министерстве и руководство Федеральным агентством железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс был заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
 
ПроисшествияМоскваВладимир ТокаревРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС