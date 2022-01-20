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Хабаровский отшельник три года прятался в тайге и воровал с дач
Хабаровский отшельник три года прятался в тайге и воровал с дач - РИА Новости, 20.01.2022
Хабаровский отшельник три года прятался в тайге и воровал с дач
Житель Хабаровского края, будучи в федеральном розыске три года, скрывался в лесу и все это время обворовывал близлежащие дачи, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:43
2022-01-20T10:43
происшествия
хабаровский край
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Житель Хабаровского края, будучи в федеральном розыске три года, скрывался в лесу и все это время обворовывал близлежащие дачи, сообщает региональная полиция в четверг."После отбытия наказания в колонии за кражу он не желал отмечаться и скрывался от полицейских в тайге, где построил себе домик и проживал там со своей знакомой. Мужчина на протяжении этого времени похищал имущество дачников в садовых обществах. Выявлено 26 эпизодов. Общий ущерб - порядка 250 тысяч рублей", - говорится в релизе.Добычей отшельника стали: дачный инвентарь, электроинструменты, бытовая техника, посуда, одежда, а также разнообразные продукты и даже паспорт одного из дачников.Технику, требующую подключения к сети, он складировал на многочисленных полках в домике и пристройках. В ходе обыска у него изъяли солидные запасы провианта, наворованного у других людей.Похищенное в ближайшее время будет возвращено законным владельцам. Сейчас 43-летний житель района имени Лазо задержан уголовным розыском по Хабаровскому району.Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", на время следствия отшельник нашел новый дом в СИЗО.
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происшествия, хабаровский край, хабаровский район
10:43 20.01.2022
 
Хабаровский отшельник три года прятался в тайге и воровал с дач

Хабаровский отшельник три года прятался в тайге и обворовывал близлежащие дачи

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХАБАРОВСК, 20 янв - РИА Новости. Житель Хабаровского края, будучи в федеральном розыске три года, скрывался в лесу и все это время обворовывал близлежащие дачи, сообщает региональная полиция в четверг.
"После отбытия наказания в колонии за кражу он не желал отмечаться и скрывался от полицейских в тайге, где построил себе домик и проживал там со своей знакомой. Мужчина на протяжении этого времени похищал имущество дачников в садовых обществах. Выявлено 26 эпизодов. Общий ущерб - порядка 250 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Добычей отшельника стали: дачный инвентарь, электроинструменты, бытовая техника, посуда, одежда, а также разнообразные продукты и даже паспорт одного из дачников.
Технику, требующую подключения к сети, он складировал на многочисленных полках в домике и пристройках. В ходе обыска у него изъяли солидные запасы провианта, наворованного у других людей.
Похищенное в ближайшее время будет возвращено законным владельцам. Сейчас 43-летний житель района имени Лазо задержан уголовным розыском по Хабаровскому району.
Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", на время следствия отшельник нашел новый дом в СИЗО.
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