https://ria.ru/20220120/swift-1768783930.html

Эксперт назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом

Эксперт назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом

Угроза отключения России от SWIFT уже стала просто риторическим приемом, но сам такой сценарий невыгоден всем участникам международного рынка, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:51

2022-01-20T17:51

2022-01-20T17:51

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технологии

сша

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павел шуст

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Угроза отключения России от SWIFT уже стала просто риторическим приемом, но сам такой сценарий невыгоден всем участникам международного рынка, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Конгрессмены США предлагают ввести санкции против лиц, предоставляющих услуги передачи финансовых сообщений Банку России или способствующих этому. Такой документ накануне представил конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, что следует из информации на сайте конгресса, но пока текст официально не опубликован."По большому счету, речь идет о пресловутом отключении от SWIFT – но предлагается изолировать от системы обмена сообщениями российский Центральный банк. Тем не менее, конкретные формулировки пока не доступны. Отключение от SWIFT стало, в определенной степени, риторическим приемом, и подобные шаги кажутся очень нерациональными – они ударят по мировой экономике в целом", - отмечает эксперт.С другой стороны, по его мнению, постоянное возвращение к этой теме просто в конечном итоге стимулирует различные страны активнее разрабатывать альтернативу SWIFT: а для мировой экономики важна универсальность, связность и совместимость, поскольку любые границы и потенциально несовместимые локальные стандарты повышают издержки для экономических субъектов, заключил эксперт.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/swift-1768462304.html

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экономика, технологии, сша, swift, россия, павел шуст