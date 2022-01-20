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Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД
Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД - РИА Новости, 20.01.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:18
2022-01-20T18:30
в мире
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
иран
вена
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать переговоры в Вене для ее восстановления в изначальной форме, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон за последние недели фиксируют скромный прогресс в части переговоров с Тегераном ом по обоюдному возвращению к СВПД, однако этого недостаточно. По его словам, США не смогут вернуться к исполнению СВПД, если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели.
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в мире, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, вена, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хоссейн амир абдоллахиян
18:18 20.01.2022 (обновлено: 18:30 20.01.2022)
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян обсудили СВПД

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать переговоры в Вене для ее восстановления в изначальной форме, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
01:53
Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон за последние недели фиксируют скромный прогресс в части переговоров с Тегераном ом по обоюдному возвращению к СВПД, однако этого недостаточно. По его словам, США не смогут вернуться к исполнению СВПД, если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели.
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
12:23
Президент Ирана назвал ядерную программу страны законной
 
В миреМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранВенаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровХоссейн Амир Абдоллахиян
 
 
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