https://ria.ru/20220120/svpd-1768789953.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД

Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД - РИА Новости, 20.01.2022

Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:18

2022-01-20T18:18

2022-01-20T18:30

в мире

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

иран

вена

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать переговоры в Вене для ее восстановления в изначальной форме, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон за последние недели фиксируют скромный прогресс в части переговоров с Тегераном ом по обоюдному возвращению к СВПД, однако этого недостаточно. По его словам, США не смогут вернуться к исполнению СВПД, если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели.

https://ria.ru/20220120/svpd-1768655118.html

https://ria.ru/20220120/iran-1768704589.html

россия

иран

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, иран, вена, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хоссейн амир абдоллахиян