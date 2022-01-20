18:18 20.01.2022 (обновлено: 18:30 20.01.2022)
Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД
Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян обсудили СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили "ядерную сделку", подтвердив настрой стран продолжать переговоры в Вене для ее восстановления в изначальной форме, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - говорится в сообщении.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили "ядерную сделку" – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В начале января в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон за последние недели фиксируют скромный прогресс в части переговоров с Тегераном ом по обоюдному возвращению к СВПД, однако этого недостаточно. По его словам, США не смогут вернуться к исполнению СВПД, если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели.