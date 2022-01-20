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Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД
Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД
США не смогут вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если сделка с Ираном не будет достигнута в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:58
2022-01-20T16:58
2022-01-20T17:04
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США не смогут вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если сделка не будет достигнута в ближайшие недели, США не смогут вернуться к СВПД", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.Госсекретарь США объяснил эту позицию тем, что Иран за это время может слишком далеко продвинуться в своей ядерной программе для возвращения к СВПД.
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сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, энтони блинкен
16:58 20.01.2022 (обновлено: 17:04 20.01.2022)
Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД
Госсекретарь Блинкен: США не вернутся в СВПД, если сделка не состоится в ближайшие недели