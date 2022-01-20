https://ria.ru/20220120/svpd-1768769393.html

Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД

Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен назвал условие возвращения США в СВПД

США не смогут вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если сделка с Ираном не будет достигнута в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:58

2022-01-20T16:58

2022-01-20T17:04

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США не смогут вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если сделка с Ираном не будет достигнута в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Если сделка не будет достигнута в ближайшие недели, США не смогут вернуться к СВПД", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.Госсекретарь США объяснил эту позицию тем, что Иран за это время может слишком далеко продвинуться в своей ядерной программе для возвращения к СВПД.

https://ria.ru/20220118/svpd-1768389532.html

сша

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сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, энтони блинкен