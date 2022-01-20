https://ria.ru/20220120/svpd-1768655118.html

Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД

Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД - РИА Новости, 20.01.2022

Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД

США фиксируют "определенный прогресс" на переговорах в Вене по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе:... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:53

2022-01-20T01:53

2022-01-20T11:02

в мире

сша

иран

вена

джо байден

вашингтон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США фиксируют "определенный прогресс" на переговорах в Вене по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: сдаваться пока не время, заявил в среду президент США Джо Байден.Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему возможным обоюдное возвращение Ирана и США к соблюдению СВПД.

https://ria.ru/20220119/peregovory-1768581133.html

сша

иран

вена

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в мире, сша, иран, вена, джо байден, вашингтон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)