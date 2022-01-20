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Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД
Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД - РИА Новости, 20.01.2022
Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД
США фиксируют "определенный прогресс" на переговорах в Вене по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе:... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:53
2022-01-20T01:53
2022-01-20T11:02
в мире
сша
иран
вена
джо байден
вашингтон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США фиксируют "определенный прогресс" на переговорах в Вене по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: сдаваться пока не время, заявил в среду президент США Джо Байден.Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, считает ли он по-прежнему возможным обоюдное возвращение Ирана и США к соблюдению СВПД.
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в мире, сша, иран, вена, джо байден, вашингтон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
01:53 20.01.2022 (обновлено: 11:02 20.01.2022)
Байден призвал не сдаваться в переговорах по СВПД
Байден: США отмечают прогресс на переговорах по СВПД, сдаваться еще рано