https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки - РИА Новости, 20.01.2022
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
Фигурантам громкого дела о контрабанде кокаина из Аргентины вынесли приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:16
2022-01-20T15:16
2022-01-20T16:35
происшествия
буэнос-айрес (город)
москва
аргентина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Фигурантам громкого дела о контрабанде кокаина из Аргентины вынесли приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд приговорил Ковальчука к 18 годам колонии, Абянова — к 17, Калмыкова — к 16, Худжамова — к 13 годам", — сказал собеседник агентства.Кроме того, их оштрафовали на суммы от 900 тысяч до 1,8 миллиона рублей, добавили адвокаты подсудимых в беседе с РИА Новости.Отбывать наказание всем четверым предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, суд вынес два частных определения в адрес защиты обвиняемых — предположительно, за неуважительное отношение.В декабре суд присяжных признал Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова и Андрея Ковальчука (предполагаемого организатора контрабанды) виновными, но заслуживающими снисхождения.В прениях сторон гособвинитель просил для Ковальчука 19 лет колонии и штраф в 1,8 миллиона рублей, для остальных трех фигурантов — 15, 17 и 18 лет со штрафом в полтора миллиона каждому.Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.Уголовное дело о контрабанде кокаина в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Тогда российские и аргентинские спецслужбы перехватили чемоданы с 389 килограммами наркотика, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами дипломаты.В Москве по этому делу арестовали Калмыкова, Худжамова и Абянова, а затем и Ковальчука, которого экстрадировали из Германии.Обвиняемые утверждали, что Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. По их словам, он представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД заявили, что Ковальчук никогда не работал ни в министерстве, ни в российских представительствах за рубежом.Изначально дело рассматривал Солнцевский суд, но позже выяснилось, что подсудность определили неправильно. В результате его передали в Дорогомиловский, в котором рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза — присяжных распускали по требованию прокурора из-за формального основания.
https://ria.ru/20211213/kokain-1763527475.html
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происшествия, буэнос-айрес (город), москва, аргентина
15:16 20.01.2022 (обновлено: 16:35 20.01.2022)
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки от 13 до 18 лет
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Фигурантам громкого дела о контрабанде кокаина из Аргентины вынесли приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Ковальчука к 18 годам колонии, Абянова — к 17, Калмыкова — к 16, Худжамова — к 13 годам", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, их оштрафовали на суммы от 900 тысяч до 1,8 миллиона рублей, добавили адвокаты подсудимых в беседе с РИА Новости.
Отбывать наказание всем четверым предстоит в колонии строгого режима. Помимо этого, суд вынес два частных определения в адрес защиты обвиняемых — предположительно, за неуважительное отношение.
В декабре суд присяжных признал Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова и Андрея Ковальчука (предполагаемого организатора контрабанды) виновными, но заслуживающими снисхождения.
В прениях сторон гособвинитель просил для Ковальчука 19 лет колонии и штраф в 1,8 миллиона рублей, для остальных трех фигурантов — 15, 17 и 18 лет со штрафом в полтора миллиона каждому.
Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.
Уголовное дело о контрабанде кокаина в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Тогда российские и аргентинские спецслужбы перехватили чемоданы с 389 килограммами наркотика, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе
. О находке силовикам рассказали сами дипломаты.
В Москве по этому делу арестовали Калмыкова, Худжамова и Абянова, а затем и Ковальчука, которого экстрадировали из Германии.
Обвиняемые утверждали, что Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. По их словам, он представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД заявили, что Ковальчук никогда не работал ни в министерстве, ни в российских представительствах за рубежом.
Изначально дело рассматривал Солнцевский суд, но позже выяснилось, что подсудность определили неправильно. В результате его передали в Дорогомиловский, в котором рассмотрение дошло до окончательной стадии не с первого раза — присяжных распускали по требованию прокурора из-за формального основания.