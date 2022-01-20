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Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда - РИА Новости, 20.01.2022
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:42
2022-01-20T12:42
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
матросская тишина
ева меркачева
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кравченко., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентстваКак ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие намерено просить именно о такой мере пресечения.В 2020-2021 годы фигурант получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний", считает следствие.По словам Ивановой, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Александр Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Комментариями защиты арестанта агентство пока не располагает.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, матросская тишина, ева меркачева, юлия иванова, россия
12:42 20.01.2022
 
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда

Ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Кравченко дошло до суда

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кравченко., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентства
Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие намерено просить именно о такой мере пресечения.
В 2020-2021 годы фигурант получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний", считает следствие.
По словам Ивановой, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.
Виновным себя Александр Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Комментариями защиты арестанта агентство пока не располагает.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Общественная наблюдательная комиссияМатросская тишинаЕва МеркачеваЮлия ИвановаРоссия
 
 
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