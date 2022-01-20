https://ria.ru/20220120/sud-1768708448.html

Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда

Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда - РИА Новости, 20.01.2022

Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:42

2022-01-20T12:42

2022-01-20T12:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

общественная наблюдательная комиссия

матросская тишина

ева меркачева

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кравченко., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентстваКак ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие намерено просить именно о такой мере пресечения.В 2020-2021 годы фигурант получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний", считает следствие.По словам Ивановой, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Александр Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Комментариями защиты арестанта агентство пока не располагает.

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, матросская тишина, ева меркачева, юлия иванова, россия