https://ria.ru/20220120/sud-1768708448.html
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда - РИА Новости, 20.01.2022
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда
В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:42
2022-01-20T12:42
2022-01-20T12:42
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
матросская тишина
ева меркачева
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Александра Кравченко, который обвиняется в получении взяток за фальшивые диагнозы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес суда поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кравченко., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ", - сказала собеседница агентстваКак ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие намерено просить именно о такой мере пресечения.В 2020-2021 годы фигурант получал от арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний", считает следствие.По словам Ивановой, данные решения послужили основанием для последующего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Александр Кравченко не признает, заявила РИА Новости ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Комментариями защиты арестанта агентство пока не располагает.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, матросская тишина, ева меркачева, юлия иванова, россия
Ходатайство об аресте начальника больницы "Матросской тишины" дошло до суда
Ходатайство об аресте начальника больницы СИЗО "Матросская тишина" Кравченко дошло до суда