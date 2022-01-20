https://ria.ru/20220120/sud-1768703332.html

Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости

Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости - РИА Новости, 20.01.2022

Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости

Присяжные, вынесшие обвинительный вердикт националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:18

2022-01-20T12:18

2022-01-20T12:18

происшествия

суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой

евгения хасис

страсбург

москва

станислав маркелов

анастасия бабурова

европейский суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Присяжные, вынесшие обвинительный вердикт националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, заявили, что никакого давления на них не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.Суд решает, направлять ли дело на пересмотр. Основной довод защиты осужденных - необъективность присяжных: якобы на них оказывали давление, убеждая в виновности, показывали публикации СМИ, трактовали их не в пользу подсудимых. Суд решил допросить присяжных, чтобы проверить эту информацию.Все они заявили об отсутствии давления, а данные об обратном - "глупостью и наветом"."Выходя из зала, мы никогда не говорили о процессе, мы пили чай и старались переключиться на домашние дела", - сказала бывшая присяжная Валентина Николаева."Предвзятости к подсудимым не было. Каждый выносил свое решение", - добавил ее бывший коллега.Суд хотел допросить всех 12 присяжных, но пока явились только трое. Чтобы позвать остальных, суд объявил перерыв до 27 января.Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. В среду десятки людей собрались на улице Пречистенка в центре Москвы и возложили цветы.За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.

https://ria.ru/20211208/delo-1762703225.html

страсбург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой, евгения хасис, страсбург, москва, станислав маркелов, анастасия бабурова, европейский суд, россия