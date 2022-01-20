Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/sud-1768703332.html
Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости
Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости - РИА Новости, 20.01.2022
Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости
Присяжные, вынесшие обвинительный вердикт националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:18
2022-01-20T12:18
происшествия
суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой
евгения хасис
страсбург
москва
станислав маркелов
анастасия бабурова
европейский суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Присяжные, вынесшие обвинительный вердикт националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, заявили, что никакого давления на них не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.Суд решает, направлять ли дело на пересмотр. Основной довод защиты осужденных - необъективность присяжных: якобы на них оказывали давление, убеждая в виновности, показывали публикации СМИ, трактовали их не в пользу подсудимых. Суд решил допросить присяжных, чтобы проверить эту информацию.Все они заявили об отсутствии давления, а данные об обратном - "глупостью и наветом"."Выходя из зала, мы никогда не говорили о процессе, мы пили чай и старались переключиться на домашние дела", - сказала бывшая присяжная Валентина Николаева."Предвзятости к подсудимым не было. Каждый выносил свое решение", - добавил ее бывший коллега.Суд хотел допросить всех 12 присяжных, но пока явились только трое. Чтобы позвать остальных, суд объявил перерыв до 27 января.Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. В среду десятки людей собрались на улице Пречистенка в центре Москвы и возложили цветы.За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
https://ria.ru/20211208/delo-1762703225.html
страсбург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, суд по делу об убийстве адвоката маркелова и журналистки бабуровой, евгения хасис, страсбург, москва, станислав маркелов, анастасия бабурова, европейский суд, россия
12:18 20.01.2022
 
Присяжные по делу Тихонова и Хасис заявили о своей непредвзятости

Присяжные по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой заявили об отсутствии давления на них

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Присяжные, вынесшие обвинительный вердикт националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, заявили, что никакого давления на них не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.
Суд решает, направлять ли дело на пересмотр. Основной довод защиты осужденных - необъективность присяжных: якобы на них оказывали давление, убеждая в виновности, показывали публикации СМИ, трактовали их не в пользу подсудимых. Суд решил допросить присяжных, чтобы проверить эту информацию.
Все они заявили об отсутствии давления, а данные об обратном - "глупостью и наветом".
"Выходя из зала, мы никогда не говорили о процессе, мы пили чай и старались переключиться на домашние дела", - сказала бывшая присяжная Валентина Николаева.
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 10:55
Суд вновь проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой
"Предвзятости к подсудимым не было. Каждый выносил свое решение", - добавил ее бывший коллега.
Суд хотел допросить всех 12 присяжных, но пока явились только трое. Чтобы позвать остальных, суд объявил перерыв до 27 января.
Ранее Европейский суд по правам человека посчитал, что осужденные были ущемлены в праве на справедливый суд - Страсбург усомнился в беспристрастности присяжных. После этого президиум ВС РФ направил дело в судебную коллегию по уголовным делам, которой и предстояло решить, стоит ли рассматривать дело снова.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х. В среду десятки людей собрались на улице Пречистенка в центре Москвы и возложили цветы.
За убийство осужден Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, согласно вердикту, за его антифашистскую деятельность.
Хотя Страсбургский суд и нашел нарушения в деле, но не стал присуждать осужденным компенсацию.
 
ПроисшествияСуд по делу об убийстве адвоката Маркелова и журналистки БабуровойЕвгения ХасисСтрасбургМоскваСтанислав МаркеловАнастасия БабуроваЕвропейский судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС