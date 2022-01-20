https://ria.ru/20220120/sud-1768666373.html

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому - РИА Новости, 20.01.2022

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету Косте Канскому

Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор Красноярского краевого суда в отношении Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:00

2022-01-20T09:00

2022-01-20T09:00

происшествия

липецк

красноярский край

красноярский краевой суд

россия

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Суд в Новосибирске отменил оправдательный приговор Красноярского краевого суда в отношении Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает краевая прокуратура.В сентябре 2021 года суд в Красноярске на основании вердикта присяжных оправдал Найбауэра. В прокуратуре региона журналистам сообщили, что ведомство с приговором не согласно и обжалует его."Сегодня по представлению прокурора края Романа Тютюника судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (в Новосибирске – ред.) отменила оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении Константина Найбауэра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, апелляционная инстанция согласилась с доводами представления о том, что в ходе судебного разбирательства стороной защиты были допущены нарушения закона, повлиявшие на объективность присяжных."Приговор Красноярского краевого суда от 16.09.2021 отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение", - сообщает прокуратура.По версии следствия, обвиняемый с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, а лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Костя Канский имел сферу влияния в Красноярском крае и Туве, полагает следствие.Впервые в России оправдательный приговор криминальному авторитету был вынесен в июне в Липецке в отношении Тенгиза Гигиберии. Решение было обжаловано прокуратурой, впоследствии Первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20211217/sud-1764265220.html

https://ria.ru/20220107/avtoritet-1766867102.html

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