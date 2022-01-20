06:36 20.01.2022 (обновлено: 10:56 20.01.2022)
В магазине в Иркутске мужчина не оплатил алкоголь и выстрелил в потолок
Житель Иркутска устроил в магазине стрельбу из пистолета, чтобы не платить за алкоголь
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиПолицейские Иркутска задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Полицейские Иркутска задержали мужчину, устроившего стрельбу в магазине
ИРКУТСК, 20 янв — РИА Новости. Житель Иркутска в магазине взял с витрины бутылку спиртного и вместо оплаты выстрелил из пистолета в потолок, ему грозит крупный штраф, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
"В торговый объект, расположенный на улице Дзержинского, зашел неизвестный, взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию", — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний мужчина. По предварительной информации, он выстрелил из пневматического пистолета. Свой поступок задержанный объяснил тем, что был пьян.
Теперь ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация пистолета и патронов.
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