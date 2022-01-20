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В магазине в Иркутске мужчина не оплатил алкоголь и выстрелил в потолок

В магазине в Иркутске мужчина не оплатил алкоголь и выстрелил в потолок - РИА Новости, 20.01.2022

В магазине в Иркутске мужчина не оплатил алкоголь и выстрелил в потолок

Житель Иркутска в магазине взял с витрины бутылку спиртного и вместо оплаты выстрелил из пистолета в потолок, ему грозит крупный штраф, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T06:36

2022-01-20T06:36

2022-01-20T10:56

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 20 янв — РИА Новости. Житель Иркутска в магазине взял с витрины бутылку спиртного и вместо оплаты выстрелил из пистолета в потолок, ему грозит крупный штраф, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний мужчина. По предварительной информации, он выстрелил из пневматического пистолета. Свой поступок задержанный объяснил тем, что был пьян.Теперь ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация пистолета и патронов.

https://ria.ru/20220114/deti-1767903666.html

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происшествия, иркутск, иркутская область, россия